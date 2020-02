Ki Sung-yueng, le coréen qu’ils ont comparé à Gerrard, signe pour Majorque

Le milieu de terrain de 31 ans, sans équipement après avoir traversé le Newcastle, a trouvé un logement à LaLiga Santander. Bien que ce fut d’abord Huesca l’équipe qui était intéressée Ki Sung-yueng, Betis et Real Mallorca Ils ont également rejoint l’offre pour le coréen, dont ce dernier a finalement gagné. Le footballeur, qui a développé une grande partie de sa carrière dans le Premier ministre, a été comparé au même Gerrard peu de temps après l’atterrissage en Angleterre.

La déclaration du Real Mallorca sur la signature de Ki Sung-yueng

«Ki Sung-yueng (Gwangju, Corée du Sud, 1989) est un nouveau joueur du Real Mallorca jusqu’au 30 juin et renforce le milieu de terrain. Ki Il arrive au club libre après avoir joué à Newcastle English la saison dernière et demie. La nouvelle signature majorquine accumule une vaste expérience en Premier League, où il a joué 186 matchs et a marqué 15 buts, répartis dans le Swansea (162 matchs et 11 buts), Sunderland (34 matchs et 4 buts) et le sien Newcastle (23 matchs). En plus de cette vaste expérience en Premier, Ki a également remporté une ligue avec le Glasgow Celtic, où il a passé trois saisons entre 2009 et 2012 (66 matchs et 9 buts) », a commencé l’équipe des Baléares.

“Avec votre sélection, Ki Il a été capitaine et a participé à trois Coupes du monde (2010, 2014 et 2018) et a disputé 113 matchs (10 buts). En outre, Ki a remporté la médaille de bronze à Londres 2012 et a été trois fois le meilleur joueur de son pays (2011, 2012 et 2016) », a déclaré le Real Mallorca.