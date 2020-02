Kieran Trippier passe par la salle d’opération et perdra le match nul contre Liverpool

Les blessures frappent durement l’Atlético de Madrid. Kieran Trippier ne sera pas non plus contre Liverpool. Une autre victime pour un Simeone qui n’a actuellement que 14 joueurs en bonne santé et deux d’entre eux sont les gardiens de but. Le joueur a traversé la salle d’opération mardi en raison de la pubalgie qu’il souffrait depuis plusieurs semaines et il perdra les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Liverpool.

«Kieran Trippier a été opéré chirurgicalement d’une pubalgie qui a présenté ces dernières semaines. La partie anglaise a souffert d’inconfort dans la région, alors il a subi un traitement conservateur. L’inconvénient n’ayant pas complètement disparu, les services médicaux du club ont décidé que le joueur était intervenu mardi. L’opération a été réalisée sans complications et désormais l’international anglais va entamer un processus de récupération avec de la physiothérapie et du travail en salle de sport », explique Atlético dans un communiqué.

Ainsi, l’arrière droit de l’équipe rojiblanco sera à plusieurs semaines de congé et ratera plusieurs jours de Ligue et le match aller contre Liverpool, tandis que sa présence au match retour à Anfield le 11 mars n’est pas exclue mais assez difficile, tout dépendra de la façon dont vous progressez dans votre rétablissement.

De cette façon, le Cholo Simeone perd une autre pièce fondamentale dans son plan pour la rencontre vitale, car en ce moment Il a les victimes de Joao Félix, Morata, Diego Costa, Koke, Giménez et Arias. Cependant, il est confiant que les deux premiers pourront arriver à temps pour affronter Jurgen Klopp dans la Wanda Metropolitano le 18 février.

Dans l’intervalle, il devra se battre sans eux contre Grenade, pour lequel Felipe ne purgera pas de pénalité jaune et laisse l’équipe dans la surface pour recevoir l’équipe nasride. Simeone conserve 13 joueurs sur le terrain pour le match de samedi dans le matelas colisée, donc vous n’avez pas beaucoup de place pour en faire onze.