Kiko Casilla, sanctionnée de huit matchs pour insultes racistes

Kiko Casilla Il a été sanctionné de huit matches et d’une amende économique d’environ 70 000 euros pour avoir proféré des insultes racistes à Jonathan Leko dans le duel entre Leeds et Charlton joué le 29 septembre. L’ancien Real Madrid a nié les faits mais la FA a décidé de punir fortement le gardien de but.

Tout s’est passé il y a quelques mois mais la décision de la fédération anglaise a été officialisée vendredi après-midi après avoir étudié les allégations présentées par le gardien de but, qui a toujours nié les faits. Kiko Casilla a été accusée d’avoir violé la règle E3 de la FA, qui considère les insultes racistes comme “Violation aggravée.”

C’est John Brooks, l’arbitre du match en question, qui a dénoncé avoir entendu des insultes racistes de la part du gardien espagnol. Maintenant, Casilla, qui aurait pu être sanctionné jusqu’à 12 matchs, perdra 8 des 11 matchs qu’il lui reste à jouer contre un Leeds de Marcelo Bielsa qui joue la descente.