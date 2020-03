Kimmich et Goretzka, les joueurs du Bayern Munich créent une plateforme pour lever des fonds

Joueurs du Bayern Munich Joshua Kimmich y Leon Goretzka ont créé la plateforme «We kick corona» («Nous avons donné un coup de pied à la couronne») pour lutter contre le coronavirus afin de lever des fonds dans la lutte contre la pandémie.

Le programme a été lancé avec un don d’un million d’euros de joueurs allemands, une initiative qui rejoint le précédent don de 2,5 millions de dollars effectué par les membres de l’équipe nationale allemande il y a quelques jours.

“Sur le terrain, nous pouvons battre n’importe qui, mais nous ne pouvons vaincre le coronavirus ensemble“Dit Goretzka dans un communiqué de presse. Mais ce n’est pas le seul détail des derniers jours par les footballeurs. Marcus Rashford, un joueur de Manchester United, a tenté ces dernières heures d’encourager ses supporters à contribuer à la lutte contre le coronavirus.

De plus, le jeune joueur a rejoint l’organisation FareShare pour distribuer de la nourriture aux enfants qui dépendent de l’école pour se nourrir.

Merci @MarcusRashford pour votre don révolutionnaire et pour avoir partagé notre message à ce moment vital. Nous faisons tout notre possible pour fournir des vivres essentiels à ceux qui en ont le plus besoin dans nos communautés – mais nous avons besoin de votre soutien. Voici comment vous pouvez aider: https://t.co/Bb7tlcaX58 https://t.co/oZfwuoRbS1

– FareShare (@FareShareUK) 19 mars 2020