Kirk Cousins ​​est la meilleure option QB des Vikings pour maintenant et pour l’avenir

Kirk Cousins ​​et les Vikings ne se séparent pas après 2020. Plutôt que de jouer la dernière saison de son contrat de 84 millions de dollars, garanti trois ans, les deux parties ont convenu d’une prolongation qui ajoutera au moins deux années supplémentaires à Cousins. ‘tenure dans les villes jumelles. Le coût est de 66 millions de dollars – dont 61 millions sont garantis.

Le mouvement repousse Cousins ​​dans le niveau supérieur des quarts-arrière de la NFL en termes de chèques de paie. Son salaire annuel moyen de 33 millions de dollars, pour l’instant, se classe au cinquième rang le plus élevé de la ligue. Cela le prépare pour un autre voyage au puits en 2023, quand il aura 34 ans et sera prêt à encaisser une fois de plus.

Ce sont toutes d’excellentes nouvelles pour le quart-arrière vétéran, qui aura gagné près de 200 millions de dollars dans sa carrière dans la NFL d’ici la fin de 2022 bien qu’il soit, eh bien, Kirk Cousins. Où cela laisse-t-il les Vikings?

Il s’avère que le Minnesota a fait aussi bien qu’il aurait pu le faire.

Les Vikings ont obtenu leur meilleure option en prolongeant Cousins

Tout d’abord: l’extension Cousins ​​a enfermé un quart-arrière de départ supérieur à la moyenne à ce qui s’avérera être le prix du marché. Si le plafond salarial explose en 2021 et 2022 après le passage de la nouvelle CBA, il pourrait s’agir d’un sous-paiement relatif pour le Minnesota.

Cela a également permis aux Vikings d’effacer plus de 10 millions de dollars de leur feuille de plafond avant la période d’agent libre de 2020. C’était un soulagement bien nécessaire pour une équipe qui est entrée dans la saison morte avec un montant négatif de 12 millions de dollars en plafond de salaire avant de libérer des vétérans comme Xavier Rhodes et Linval Joseph. Le club a investi une partie de ces économies dans la franchise de franchise Anthony Harris, qui est venue moins d’une heure après que les informations sur l’extension de Cousins ​​se soient rompues.

Bien que cela puisse créer des avantages à court terme sur la liste, concentrons-nous plutôt sur ce que Cousins ​​a apporté à l’infraction du Minnesota. L’année dernière a été la toile de fond de la saison la plus efficace de sa carrière. Il s’est classé parmi les 10 meilleurs quart-arrière de la ligue en ce qui concerne les touchés, le classement des passeurs, les verges par tentative, le taux de touché, le taux d’interception et le taux d’achèvement.

Tout cela est venu après un début terne qui avait embourbé les Vikings à 2-2 et avait le récepteur vedette Stefon Diggs grommelant sur les réseaux sociaux. Voici comment il a changé les choses après septembre:

Début de Kirk Cousins ​​en 2019 par rapport à son arrivée

Kirk Cousins



Record



Cmp%



Yds / gm



O / A



AY / A



TD%



Int%



Taux



Sacs / gm



Fmb



FL













Kirk Cousins



Record



Cmp%



Yds / gm



O / A



AY / A



TD%



Int%



Taux



Sacs / gm



Fmb



FL















Semaines 1-4



2-2



64,7%



183,8



7.42



7.12



3,0%



2,0%



88,6



2



6



2











Semaines 5-17



8-3



70,4%



260,7



8.31



9.12



6,7%



1,2%



112,8



1,8



4



1

Après la semaine 4, Cousins ​​est passé d’un QB de départ moyen de la ligue à l’un des meilleurs du match. Ses verges ajustées par passe – qui tiennent compte des touchés et des interceptions – ont augmenté de deux verges complètes. Son taux de touché a plus que doublé. Son taux d’INT a chuté de 40%. Il a été frappé dans la poche presque aussi souvent et a réussi à tâtonner moins.

C’était un bon quart-arrière! Lors de ces 11 matchs – il a perdu une perte de sens de la semaine 17 contre les Bears – il avait une note de passeur plus élevée que n’importe laquelle des quatre QB prévues pour gagner un salaire moyen plus élevé en 2020 et au-delà. Plus important encore, il a secoué les problèmes de la zone rouge qui l’avaient tourmenté à Washington. Voici ce que le changement de lieu a fait à son jeu de passes près de la ligne de but:

Kirk Cousins ​​dans la zone rouge, 2015-17 vs 2018-19

Kirk Cousins



Cmp%



Yds



O / A



TD



Int



Taux



Sk



se ruer



Yds



O / A



TD













Kirk Cousins



Cmp%



Yds



O / A



TD



Int



Taux



Sk



se ruer



Yds



O / A



TD















2015-17



54,8



839



3.8



52



5



93,7



8



23



81



3,52



13











2018-19



63



466



3.9



36



1



107



11



8



31



3,88



2

La patience des cousins ​​dans la zone rouge – prendre plus de sacs, tirer le ballon vers le bas et courir moins – saigne à travers ces statistiques de dépassement accrues. Il a lancé cinq interceptions éreintantes près de la ligne de but ou dans la zone des buts au cours de ses trois saisons en tant que partant à plein temps de Washington. Il n’a été lancé qu’une seule fois sur deux ans avec les Vikings.

Cela n’a pas entamé sa réputation de bon, mais pas de grand quart-arrière. L’ancien choix de quatrième ronde a toujours été plus le personnage de papa maladroit de la NFL (voir: “vous Vike ça! Ou ses habitudes de grillade pour plus) qu’un QB à croûte supérieure.

Pourtant, il a répondu à une question majeure sur sa navigabilité en séries éliminatoires en janvier pour renforcer sa réputation de vainqueur. Ses lancers d’embrayage ont joué un rôle déterminant dans une victoire sur la route contre les Saints lors du Wild Card Round, même si son nombre total n’était pas excellent. Lorsque les Vikings ont eu besoin de lui pour faire des heures supplémentaires dans un environnement hostile, il a pris les décisions nécessaires pour vaincre une victoire.

Cet élan ne s’est pas poursuivi dans la ronde divisionnaire, où les 49ers l’ont battu (six sacs) en route vers une victoire éclatante. Pourtant, c’était un signe encourageant de progrès de la part d’un quart-arrière qui n’avait jamais remporté un match éliminatoire au cours de ses sept saisons précédentes. Cette expérience entraînera-t-elle plus de croissance? C’est difficile à dire – surtout quand vous avez affaire à un homme de 31 ans qui affrontera la saison à venir sans l’homme qui l’a aidé à atteindre de nouveaux sommets.

Comment les Cousins ​​s’en sortiront-ils sans le coordinateur offensif Kevin Stefanski?

Cousins ​​a surmonté son lent départ et a mis sur pied la meilleure saison de sa carrière sous un plan de jeu à fort impact de l’ancien OC Stefanski. Cela signifiait réduire les routes intermédiaires et déployer les défenses avec un garde-manger rempli de passes courtes et d’écrans, puis composer de gros achèvements en aval du brûleur Stefon Diggs et, lorsqu’il est en bonne santé, All-Pro Adam Thielen.

Avec des défenses rampant vers la ligne de mêlée grâce à ces lancers courts et à la puissance au sol de Dalvin Cook, Cousins ​​a vu son taux de capture de balle profonde augmenter à plus de 42% – assez pour le classer comme le cinquième quart-arrière de départ le plus percutant du SIS quand il s’agissait de lancers de plus de 20 mètres.

Alors qu’il aura Cook de retour pour empêcher les adversaires de charger leurs secondaires et des gars comme Thielen, l’ailier rapproché Kyle Rudolph et, en théorie, Diggs sous contrat pour 2020, Cousins ​​manque peut-être le catalyseur le plus important derrière son explosion. Stefanski a profité de cet élan pour devenir une promotion guidant un quart-arrière encore plus grand. Il a été chargé de déterminer Baker Mayfield comme entraîneur-chef des Browns.

Cela laisse l’assistant vétéran et le nouvel OC Vikings Gary Kubiak pour exploiter l’énergie des Cousins ​​2019 et continuer à construire à partir de celle-ci. La bonne nouvelle est que Kubiak a de solides performances sur son CV. Il a dirigé la deuxième meilleure saison régulière de la carrière de Joe Flacco (par classement) en 2014 et a conçu une attaque des Broncos qui s’est classée parmi les sept meilleures équipes de la NFL en verges gagnées au cours de neuf de ses 11 années comme OC de l’équipe. Il connaît également Cousins ​​et le système que Stefanski a laissé après avoir passé la saison dernière en tant qu’entraîneur-chef adjoint du Minnesota.

La mauvaise nouvelle, c’est qu’il est un vétéran dans un jeu en évolution. Cousins ​​est un passeur de poche de la vieille école qui s’inscrit dans le moule des QBs Kubiak a obtenu le plus de coordination. Même ainsi, il est possible que son modèle ait du mal à suivre le rythme alors que la NFL entame une nouvelle décennie – et si c’est le cas, cela pourrait faire que le contrat de Cousins ​​ressemble à un mauvais investissement.

Kirk Cousins ​​est meilleur que tout ce que les Vikings seraient en mesure de le remplacer si son contrat avait sonné après la saison 2020. La plupart des joueurs qui arriveront sur le marché au printemps prochain seront rétrogradés par rapport à Cousins ​​2019. Le Minnesota est trop talentueux pour se frayer un chemin vers le haut du projet dans un avenir proche, donc la rédaction d’un QB de franchise infaillible en 2021 était également un plan long.

Au lieu de cela, les Vikings ont décidé d’investir dans ce qu’ils avaient et de renouer avec Cousins, qui reste un solide quart-arrière qui a prospéré dans son système pendant la majeure partie de l’année dernière. L’enfermer le retient maintenant de la tête d’affiche d’une récolte clairsemée de passants agents libres la prochaine intersaison. Cela le tient également à l’écart de l’ancien coordinateur de l’offensive de Washington et de l’actuel entraîneur-chef des 49ers Kyle Shanahan.

Les cousins ​​n’étaient peut-être pas l’option la plus excitante – et il était certainement cher – mais pour une équipe dans la situation du Minnesota, il était clairement le meilleur homme pour le travail.