Kirk Cousins, Vikings se séparent?

Kirk Cousins ​​et les Vikings du Minnesota pourraient se séparer à un moment donné dans un avenir prévisible.

Cousins ​​entre actuellement dans la dernière année de son contrat avec l’équipe. Malheureusement pour toutes les parties concernées, les négociations sur un nouvel accord entre les deux parties ne semblent aller nulle part.

Dans un récent rapport, Courtney Cronin d’ESPN a suggéré que le Minnesota cherchait à mettre quelque chose sur papier d’ici le 18 mars. Si l’équipe est en mesure de le faire, cela ouvrirait un certain espace pour d’autres mouvements.

Cousins, quant à lui, n’est pas satisfait des chiffres qu’il a entendus jusqu’à présent et se traîne les pieds sur un nouveau contrat. En tant que tel, un accord conclu dans les trois prochains jours semble peu probable.

“De multiples sources ont déclaré à ESPN que le Minnesota avait présenté des offres à la table de négociation mais que les deux parties n’avaient pas encore convenu d’un nombre”, a-t-elle écrit.

«Une extension pourrait-elle se produire en cours de route? Sûr. Mais il est plus probable que Cousins, qui s’est créé un effet de levier substantiel avec une forte saison 2019, attendra de voir ce que font les autres quarts en agence libre – en particulier Dak Prescott – avant d’accepter quoi que ce soit.

“Et si Cousins ​​choisit de renoncer à signer une prolongation anticipée et attend jusqu’à ce qu’il soit prêt à frapper l’agence libre l’année prochaine, il sera probablement en ligne pour faire beaucoup plus sur une nouvelle affaire.”

La saison dernière, Cousins ​​a lancé 26 scores et six choix tout en menant son équipe à une victoire bouleversée du NFC Wild Card Round contre les New Orleans Saints.

De toute évidence, il veut être payé pour ses réalisations en 2019-2020.

Est-ce que Cousins ​​obtiendra finalement le type de pâte qu’il recherche? Le temps nous le dira.

En relation: L’histoire chaude d’Ian Shumpert sur Kobe Bryant 97 devient virale