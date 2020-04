Kirk Herbstreit a un message pour Todd McShay

Kirk Herbstreit a un message pour Todd McShay. Ce message? Ira bientôt mieux.

McShay manquera la couverture de la NFL jeudi en raison de sa guérison continue du coronavirus.

“Je suis vraiment désolé de vous dire que je ne travaillerai pas au repêchage de la NFL cette année”, a écrit McShay sur Twitter.

«Je suis à la maison en convalescence après un coronavirus. Je veux aussi vous assurer que je serai de retour. “

En conséquence, McShay a reçu un message sincère de Herbstreit.

“C’est votre Super Bowl – nous savons combien vous aimez cette période de l’année”, a indiqué Herbstreit sur Twitter.

«Mais tout ce qui compte en ce moment, c’est de vous remettre en forme et de revenir plus fort. Tu nous manques TOUS et pensons à ton frère. Accrochez-vous. “

Le repêchage de la NFL 2020 aura lieu jeudi soir et se poursuivra tout au long du week-end.

