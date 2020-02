Kliff Kingsbury pensait qu’il se faisait virer après le premier match des Cardinals

La décision des Arizona Cardinals d’engager Kliff Kingsbury était une décision risquée dès le départ.

Kingsbury venait d’accepter un poste de coordinateur offensif avec l’USC après un dossier de 35-40 en tant qu’entraîneur-chef de Texas Tech. Le saut à la NFL avec ce palmarès a soulevé les sourcils, et Kingsbury a aggravé ce risque avec le quart-arrière rédacteur Kyler Murray un an après que l’Arizona ait pris Josh Rosen dans le top 10.

Apparemment, Kingsbury n’a pris que quelques minutes pour sentir que son mandat en Arizona était condamné.

Kingsbury a rejoint le podcast The Ryen Russillo cette semaine et il a repensé à ce match de la semaine 1 contre Détroit. Les Cardinals traînaient 24-6 au quatrième quart avec son attaque ressemblant à un buste, et il pensait vraiment que les Cardinals allaient le virer. Il a déclaré via arizonasports.com:

«Je n’exagère pas, je pensais:« Je ne peux pas croire que je viens d’acheter cette maison. Je serai ici deux matchs et ils vont me virer. »C’était à peu près la plus grande anxiété que j’aie jamais eue en marge. Vraiment, tout ce que nous avons essayé de faire était un désastre complet. »

Les Cardinals se rallieraient finalement pour égaliser le match et auraient gagné si Tramaine Brock avait maintenu une interception facile en fin de prolongation.

Le match s’est terminé par une égalité, les Cardinals ont obtenu une fiche de 5-10-1 cette saison et, non, Kingsbury n’a pas été congédié.

