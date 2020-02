Kliff Kingsbury Plus Contes du canapé

Russillo est accompagné de l’entraîneur-chef des Cardinals de l’Arizona, Kliff Kingsbury, pour discuter de son départ du Texas Tech, aller aux Cardinals de l’Arizona, des débuts de Kyler Murray dans la NFL, de l’entraîneur Patrick Mahomes, de son temps dans la NFL et plus encore (6:53). Ensuite, Ryen passe en revue certains matchs de la NBA qu’il a regardés, notamment Cavaliers-Heat et Bucks-Wizards. Il parle de Duncan Robinson, plus-moins, Brook Lopez, et plus (36:30).

Souscrire: Spotify / Apple Podcasts / Art19 / RSS