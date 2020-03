Klopp ne veut plus parler du Coronavirus

Note aux journalistes: ne demandez plus à Jürgen Klopp le coronavirus.

La dernière fois que le manager de Liverpool a été interrogé sur ses joueurs potentiellement exposés au coronavirus, il s’est déchaîné sur toutes les raisons pour lesquelles il ne devrait pas lui être demandé. Il a précisé qu’il n’était pas un expert du virus et qu’il pensait que ce qu’il pensait n’avait vraiment aucune importance.

Alors, bien sûr, quand on l’a interrogé à nouveau mardi avant un match de Ligue des champions contre l’Atletico Madrid, il avait une autre diatribe prête à partir.

Un journaliste a demandé à Klopp s’il craignait que ses joueurs soient potentiellement exposés au virus en jouant, et Klopp a sonné.

“Jouer au football, c’est juste un jeu. Nous ne sommes pas la société – nous faisons partie de la société et nous devons tous nous inquiéter en même temps. Et c’est exactement la chose que je n’aime pas, que vous vous asseyiez ici et me posiez cette question mais que vous voliez de Madrid à ici … Nous jouons au football. C’est notre part, ce que nous devons faire. Votre travail consiste à transporter des informations et j’espère que vous le ferez mieux que vous ne posez de questions, pour être honnête. Parce que c’est le moment où je me fâche vraiment. Lorsque vous me donnez le sentiment que j’ai un problème que vous n’avez pas. Nous avons tous le même problème. »

C’est un bon argument de Klopp. C’est juste un gars qui fait son travail, à la fin de la journée. Ce n’est pas à lui de déterminer si Liverpool doit jouer ou non – il gère simplement l’équipe. Tout comme c’est le travail du journaliste de suivre l’équipe et de poser des questions, y compris celle-ci.

C’est une situation difficile pour tout le monde. Aucune idée de la façon dont cela doit être géré, honnêtement.

Je sais une chose, cependant – il faudra probablement un certain temps avant que quelqu’un demande à Klopp s’il s’inquiète à nouveau du Coronavirus.

