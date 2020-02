Knicks Chaos, Oscar Picks, les pires films de 2019 et une interview de Claire Danes, avec Brian Koppelman et Wesley Morris

HBO et The Ringer’s Bill Simmons sont rejoints par un ami de longue date et fan des Knicks, Brian Koppelman, pour discuter de l’état des Knicks, du départ de Steve Mills, de la possibilité que Masai Ujiri prenne le relais, et plus encore (2:27). Ensuite, Bill s’assoit avec Wesley Morris du New York Times pour faire des choix d’Oscar et discuter des films de 2019 (32:05). Enfin, Bill discute avec l’actrice Claire Danes de son rôle d’enfant et de certains de ses travaux passés, y compris My So Called Life, Romeo + Juliet et Little Women. Ils discutent également de la dernière saison de Homeland, en avant-première le 9 février (1:04:12).

Souscrire: Podcasts Apple / Art19 / Stitcher / RSS