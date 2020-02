Knicks embauche Leon Rose semble intelligent, mais il y a du travail à faire

Cela pourrait être un choc de l’entendre, mais les New York Knicks auraient embauché l’agent Leon Rose en tant que prochain président.

Après tout, nous avons vu la transition de l’agent au président ou au directeur général connaître un certain succès dans la ligue. Rob Pelinka se porte bien en tant que directeur général des Lakers de Los Angeles. Nous savons à quel point Bob Myers a fait avec les Golden State Warriors. De plus, selon certaines informations, William Wesley – mieux connu sous le nom de «World Wide Wes» – pourrait faire partie de l’organisation, qui pourrait associer deux courtiers en énergie à une franchise qui pourrait les utiliser.

Il a la chance de donner aux Knicks quelque chose qu’ils n’avaient pas eu depuis des années: crédibilité et connexions. Rose et Wesley peuvent dire à tous les joueurs qui ne veulent pas venir à New York et gérer ce qui a été des décennies de désordre après désordre qu’ils y mettent un terme.

Mais réparer la réputation des Knicks n’est pas aussi facile et actionner un interrupteur pour dire: “Nous sommes respectables maintenant!”

Cela va prendre du temps et du travail. Il s’agira de repérer les bons joueurs, de faire le genre de mouvements qui construiront un futur concurrent. Il suffit de regarder le Miami Heat – Pat Riley a vécu quelques années avec des contrats lourds qui ont paralysé la franchise, puis a magnifiquement manœuvré pour sortir en faisant de brillants échanges, des signatures et des choix de draft pour entrer en lice. Comme Bobby Marks d’ESPN – un ancien membre des cuivres des Nets – l’a noté ci-dessus, ils vont devoir embaucher au poste de directeur général qui connaît les tenants et les aboutissants de la gestion d’un front-office NBA.

Mais la première étape est bonne, comme en témoignent toutes les histoires et les éloges de Rose et Wesley:

Et aussi tout le monde tweete que Rose est l’agent de Karl-Anthony Towns…

Mais pour moi, c’est trop tôt pour ça. Tout ce que nous savons, c’est que c’est finalement un mouvement qui n’a pas fait que tout le monde pointe, rit et crée des mèmes. C’est la meilleure nouvelle que les Knicks auraient pu demander.

