Kobe Bryant a déclaré avoir utilisé un hélicoptère pour passer plus de temps avec sa famille

Kobe Bryant voyageait en hélicoptère privé depuis des années. C’est ainsi qu’il s’est déplacé de son domicile dans le comté d’Orange aux matchs et aux entraînements des Lakers à Los Angeles. C’était un moyen d’éviter le trafic notoire de Los Angeles.

C’était aussi une méthode de transport qui l’a aidé à passer plus de temps avec sa famille.

Bryant est décédé dimanche dans un accident d’hélicoptère à Calabasas, en Californie. Sa fille de 13 ans, Gianna, faisait également partie des neuf victimes alors qu’elles se rendaient à un match de basket-ball de voyage.

Dans une interview accordée à Barstool Sports en 2018, Kobe a expliqué pourquoi il avait choisi de voyager en hélicoptère, expliquant que le gain de temps lui avait permis de côtoyer sa femme et ses filles plus souvent – quelque chose qu’il appréciait pendant la saison de la NBA.

Il a dit:

«Mais ensuite, le trafic a commencé à devenir vraiment, vraiment mauvais, non? Et j’étais assis dans la circulation et je finis par manquer comme une pièce de théâtre parce que j’étais assis dans la circulation. Cette chose a continué à monter. Je devais trouver un moyen de continuer à m’entraîner et à me concentrer sur le métier, mais sans compromettre le temps passé en famille. C’est donc à ce moment-là que j’ai regardé dans les hélicoptères et que je pouvais descendre et revenir en 15 minutes. Et c’est là que ça a commencé. Et donc ma routine était toujours la même. Poids tôt le matin, les enfants à l’école, voler vers le bas, pratiquer comme un fou, faire mon travail supplémentaire, les médias, tout ce que je devais faire, prendre l’avion, revenir en ligne de covoiturage, ramasser les enfants. Et ma femme me disait: «Écoute, je peux les ramasser.» Je me dis: «Non, non, non. Je veux le faire. “Parce que comme vous avez des voyages en voiture et des moments où vous ne voyez pas vos enfants, mec. Donc, chaque fois que j’ai la chance de les voir et de passer du temps avec eux – même si c’est 20 minutes dans votre voiture – comme, je le veux. “

Dans une interview accordée à GQ en 2010, Bryant, alors âgé de 31 ans, a crédité le trajet en hélicoptère comme moyen de maintenir son corps et sa concentration.

Il emmène un hélicoptère privé du comté d’Orange, où il vit avec sa femme et ses deux enfants, à chaque match à domicile. C’est une belle touche de paillettes, une touche de showbiz qui va bien avec le signe hollywoodien au loin. Mais aussi sexy que cela puisse paraître, Bryant dit que l’hélicoptère n’est qu’un autre outil pour maintenir son corps. Ce n’est pas différent de ses poids ou de ses bains à remous ou de ses Nikes sur mesure. Étant donné son doigt cassé, ses genoux fragiles, son dos douloureux et ses pieds endoloris, sans parler de son agita chronique, Bryant ne peut pas rester assis dans une voiture pendant deux heures. L’hélicoptère s’assure donc qu’il arrive au Staples Center frais, que son corps est chaud et lâche et fluide comme du mercure quand il monte sur le court.

Selon USA TODAY Sports, les autorités enquêtent pour savoir si les conditions de brouillard ont joué un rôle dans l’accident qui a tué neuf personnes.

