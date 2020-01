Kobe Bryant a été une inspiration pour le monde, pas seulement pour le basket-ball

Kobe Bryant a tragiquement perdu la vie dimanche avec sa fille Gianna dans un accident d’hélicoptère à Calabasas, en Californie.

Où commencez-vous à parler de l’impact que l’homme a eu?

Le joueur de 41 ans s’était déjà immortalisé avec une carrière de basket légendaire, mais il était bien plus que le sport.

Kobe Bryant est une véritable légende

Plus que les cinq championnats de la NBA qu’il a apportés aux Lakers – la seule franchise pour laquelle il a joué avec 20 ans de service.

Plus que son prix MVP. Plus que ses deux médailles d’or olympiques. Plus de 18 apparitions All Star et d’innombrables autres distinctions individuelles.

Kobe était une mentalité. C’était une inspiration. Il y a de nombreux joueurs dans le monde qui sont bons, voire excellents. Mais aucun d’entre eux n’avait la mentalité Mamba pour être le premier dans le gymnase et pour extraire chaque dernière goutte de grandeur d’eux-mêmes.

Le tireur était un nom familier et a attiré des générations de fans avec son autre dynamisme et son talent. Il n’a pas seulement créé des fans des Lakers, il a créé des fans de basket-ball.

Sa mort tragique, à l’âge de 41 ans, s’est produite juste un jour après que LeBron James l’ait dépassé dans la liste de pointage de tous les temps de la NBA, poussant la légende des Lakers à la quatrième place. Ironiquement, James l’a fait tout en jouant pour les Lakers, mais seulement à sa deuxième saison.

La détermination de Kobe à gagner a supplanté tout le reste. Il n’était pas au-dessus de parler à ses adversaires. Il jouerait à des jeux d’esprit si cela était nécessaire. Il avait un jeu mental fort que peu de gens précieux pouvaient toucher ou envahir.

Faire correspondre cela avec son athlétisme et ses compétences bizarres? Il était sacrément imparable à son apogée.

Bryant a joué à Los Angeles pendant deux décennies et a vécu en Californie

Même après une blessure d’Achille dévastatrice qui a interrompu de nombreuses carrières dans le passé, Kobe a quand même réussi à jouer encore trois ans avant sa tournée de retraite en 2016.

Dans son dernier match, il a perdu 60 points au Staples Center contre l’Utah Jazz. Soixante, putain de points. Il n’aurait pas pu écrire mieux.

Il était le nec plus ultra “vous l’aimez s’il fait partie de votre équipe, mais le détestez s’il est contre vous”. C’était un vrai professionnel qui se maintenait dans les meilleures conditions possibles et n’avait pas peur de dire à ses coéquipiers qu’il pensait ne pas lui donner le même effort.

Quand Shaquille O’Neal et lui ont remporté trois championnats d’affilée au tournant du millénaire, c’est Kobe – à peine âgé de 20 ans – qui n’a pas eu peur de dire à la superstar de sept pieds O’Neal qu’il n’était pas ” t tirant son poids.

En 2004, Bryant est resté à Los Angeles et O’Neal s’est dirigé vers Miami. Il n’y aurait qu’un seul gagnant dans cette fusillade.

Le 24 août a été déclaré jour de Kobe Bryant à LA

La norme de l’excellent Kobe se tenait trop réfléchie sur tout ce qu’il touchait, et cela vaut pour les Lakers et la NBA dans son ensemble. Même à la retraite, le nom de Kobe Bryant signifiait beaucoup de travail et d’inspiration pour beaucoup de gens. Cela est devenu une partie de la culture américaine.

Il a même remporté un Oscar du meilleur court métrage d’animation. Après sa retraite. Kobe n’allait jamais botter les pieds sur son porche. Quelle que soit la discipline à laquelle il s’appliquait, il allait être formidable, et il n’a pas fallu longtemps pour le prouver.

S’il y avait quelqu’un qui méritait de profiter des fruits de leur travail dans ce monde, c’était Kobe Bryant. Il a maximisé chaque avantage qu’il avait et a travaillé sans relâche pour être la meilleure version de lui-même. Ce faisant, il laisse derrière lui un héritage qui prouve que vous pouvez atteindre les plus grands objectifs si vous êtes prêt à travailler plus dur que quiconque pour cela.

Kobe Bryant était l’un des meilleurs joueurs offensifs de tous les temps

Une génération de basketteurs l’incarne. Même pour tout l’argent et les fans de Kobe, les fans se sont identifiés à lui parce qu’il a mis la même routine que tout le monde.

C’est le genre de personne et de joueur qui a rendu tout le monde meilleur autour de lui – vous verrez d’innombrables histoires qui en témoigneront dans les prochains jours.

Cela lui a valu le respect de ses concurrents. C’était clairement visible lorsque les Spurs de San Antonio et les Raptors de Toronto se sont rencontrés le jour de sa mort.

Il n’y en aura jamais un autre comme lui. Repose en paix, Kobe et Gianna Bryant.

