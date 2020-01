Kobe Bryant décède dans un accident d’hélicoptère

Kobe Bryant, l’un des plus grands joueurs de la NBA de sa génération, est décédé dimanche dans un accident d’hélicoptère, selon plusieurs informations. Il avait 41 ans.

Peu de temps après que TMZ eut annoncé la nouvelle, le département du shérif du comté de Los Angeles a tweeté que cinq personnes étaient mortes dans un accident d’hélicoptère dimanche matin dans les collines au-dessus de Calabasas, une banlieue nord-ouest de Los Angeles. ESPN, parmi d’autres médias, a confirmé que Bryant était parmi les morts dans l’accident. Selon un rapport du Los Angeles Times, qui citait le commandant de quart d’un shérif, l’accident d’hélicoptère s’est produit vers 10 heures du matin et “a déclenché un feu de brousse et a rendu difficile pour les pompiers et le personnel d’urgence d’accéder à l’avion”.

Bryant a pris sa retraite en 2016 après une carrière de 20 ans, tous avec les Lakers de Los Angeles, au cours de laquelle il a remporté cinq championnats NBA et a été nommé dans 18 équipes All-Star et 15 équipes All-NBA. Bryant a également remporté deux médailles d’or en tant que membre de l’équipe américaine aux Jeux olympiques de 2008 et 2012. Son dernier match NBA, en avril 2016, était une parfaite incarnation de la légende des Lakers: dans une performance passionnante, il a tiré le ballon 50 fois et a marqué 60 points. Les Lakers ont retiré les deux maillots de Bryant, 8 et 24, lors d’une cérémonie au Staples Center en 2017.

Bryant a marqué 33 643 points dans sa carrière, ce qui le classait au troisième rang de l’histoire de la NBA au moment de sa retraite. Samedi, l’actuel Laker LeBron James l’a dépassé pour la troisième place; Bryant a tweeté son soutien peu de temps après:

En 2003, Bryant a été arrêtée au Colorado après qu’un employé de l’hôtel de 19 ans a déposé une plainte d’agression sexuelle contre Bryant, disant que Bryant l’avait violée. Bryant a nié le compte, et bien que les accusations aient été abandonnées après que la victime n’a pas témoigné devant le tribunal, une action civile a été par la suite réglée à l’amiable.

Après sa retraite, Bryant a souvent été vu lors des matchs de la NBA et de la WNBA, y compris une poignée de matchs des Lakers où il était assis à côté du terrain. Loin du basket-ball, Bryant a lancé une entreprise appelée Granity Studios, qui se concentrait sur le développement de livres, de podcasts, d’émissions de télévision et de films. Il a également remporté un Oscar du meilleur court métrage d’animation en 2018.

Suite aux nouvelles dimanche, de nombreux joueurs de la NBA ont réagi avec des tweets exprimant leur choc. Austin Rivers a été montré en train de déchirer tout en se préparant à jouer dans un match entre les Rockets et Nuggets à Denver, où un moment de silence a eu lieu avant le match. Joel Embiid a tweeté qu’il avait commencé à jouer au basket à cause de Bryant, tandis que Ja Morant a tweeté une photo de son maillot avec le numéro de Bryant. 24:

La recrue de la chaleur Tyler Herro a tweeté que chaque équipe devrait maintenant prendre sa retraite non. 24.