Kobe Bryant entre au Temple de la renommée de la NBA

Kobe Bryant, Tim Duncan et Kevin Garnett sont déjà intronisés au Temple de la renommée de la NBA, avec la confirmation de son introduction dans le cadre de la Classe 2020 d’un lieu aussi célèbre. Jerry Colangelo, président du Hall of Fame, a reconnu que ce 2020 est l’une des générations de talents les plus riches et l’histoire de ces derniers temps, une année marquée par les adieux de Kobe Bryant qui a fait pencher la balance en faveur de son introduction.

“Lorsque les nominés pour la promotion 2020 ont été annoncés en décembre, nous savions que cette promotion avait le potentiel d’être l’une des plus historiques de tous les temps”, a-t-il déclaré. «Le décès prématuré de Kobe Bryant nous a laissé dans un état de deuil réfléchi Et nous sommes fiers d’honorer son héritage tout en reconnaissant d’autres personnes qui ont tant compté pour notre jeu “, a-t-il ajouté.

Entraîneurs, joueurs, arbitres, équipes et autres collaborateurs qui ont contribué de manière pertinente à l’amélioration et enrichissement du basket Ils composent une liste longue et exclusive, dans laquelle les noms de Bryant, Garnett et Duncan seront écrits pour toujours. La classe 2020 était composée comme suit: Kobe Bryant, Tim Duncan, Kevin Garnett, Rudy Tomjanovich, Tamika Catchings, Barbara Stevens, Kim Mulkey, Eddie Sutton et Patrick Baumann.

Temple de la renommée du basketball Naismith Memorial est l’institution la plus importante du basket-ball international, qui à son tour sert de musée, de lieu de rencontre et d’étude de ce sport et qui, année après année, en inclut les membres les plus remarquables après un processus électoral long et complexe.