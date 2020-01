Kobe Bryant et d’autres athlètes décédés dans un accident d’avion

Le monde du sport s’est figé dimanche avec une nouvelle tragique qui frappe durement le basket-ball. Kobe Bryant serait mort dans un accident d’hélicoptère à Los Angeles, après que l’avion a pris feu, accusant la légende américaine du basket-ball de 41 ans et les quatre autres personnes voyageant avec lui comme victimes. Kobe ajoute ainsi à la liste tragique des athlètes tués dans des accidents aériens ou de la circulation, qui se démarquent Emiliano Sala, Juan Gómez «Juanito» ou José Antonio Reyes.

La nouvelle de la mort de Kobe Bryant provoque un souvenir immédiat de la figure de Emiliano Sala. L’attaquant argentin est décédé dans un accident d’avion alors qu’il se rendait à Cardiff pour sceller sa signature par l’équipe de la ville galloise, alors membre de la Premier League. Ce qui était supposé être un saut dans la carrière sportive de l’attaquant argentin s’est terminé par une tragédie le 21 janvier 2019, il y a à peine un an.

Quelques mois plus tôt, en octobre 2018, le président de Leicester City, le Thaï Vichai SrivaddhanaprabhaIl est décédé dans un accident d’hélicoptère, qui s’est écrasé peu de temps après avoir décollé de l’herbe du stade King Power, où Leicester a joué un match de Premier League avec West Ham. Srivaddhanaprabha, 61 ans, avait l’habitude de quitter le stade dans un hélicoptère de sa propriété, dans lequel l’accident mortel s’est produit.

Une nouvelle tragédie aérienne a secoué le monde du sport le 28 novembre 2016. L’avion qui se dirigeait vers Joueurs de Chapecoense Un Brésilien s’est écrasé dans la municipalité de La Unión, en Colombie, faisant de nombreuses victimes de l’entité brésilienne de football, qui se rendait pour disputer la finale de la Coupe d’Amérique du Sud 2016 contre l’Atlético Nacional.

Le 9 mars 2015, un accident causé par l’écrasement entre deux hélicoptères dans la province argentine de La Rioja a mis fin à la vie des athlètes français Camille Muffat, 25 ans et champion olympique de natation qui a remporté trois médailles aux Jeux olympiques de Londres 2012, le boxeur Alexis Vastine, 28 ans, une médaille de bronze aux Superlight Weight Games 2008 à Pékin et la navigatrice de 57 ans Florence Arthaud, vainqueur de la Route du rhum en 1990.

La dernière décennie a connu des moments de malheur liés aux accidents aériens et aux sports, mais à travers l’histoire, il y a d’autres exemples qui ne peuvent être évités. En 1975, les pilotes anglais de Formule 1 Graham Hill et Tony Brise Ils ont perdu la vie dans un accident à Barnet, en Grande-Bretagne. Graham Hill a été double champion du monde en 1962 et 1968 et revient avec son partenaire d’une séance d’entraînement dans le circuit français de Paul Ricard.

Trois ans plus tôt, en 1972, un avion de la Force aérienne uruguayenne transportant l’équipe de rugby «Old Christians» s’est écrasée dans les Andes, dans une histoire connue dans le monde entier et dans laquelle 42 passagers ne pouvaient survivre que 16, chargeant le reste en tant que victimes de l’accident lui-même ou de la faim et du froid en attente de sauvetage. les autres meurent dans l’accident ou, par la suite, de faim et de froid.

Le 29 avril 1959, l’une des références de la gymnastique mondiale, l’espagnol Joaquin Blume, Il a perdu la vie lorsque l’avion qu’il voyageait s’est écrasé dans la région de Sierra del Telégrafo à Cuenca. Blume était un champion d’Europe de gymnastique et donne maintenant son nom à une résidence de haute performance pour les athlètes espagnols. Un an plus tôt, en 1958, le football était puni d’un tragédie aérienne à Munich, dans lequel après un accident, huit joueurs de Manchester United sont morts, en plus de l’entraîneur et de deux managers. Parmi les survivants figurait la légende du football anglais Bobby Charlton.

Athlètes tués dans des accidents de la circulation

Les accidents de la circulation ont également fait des victimes liées au sport de haut niveau de l’histoire qui méritent d’être rappelées après l’accident mortel subi par Kobe Bryant et qui ont mis fin à la vie de la légende du basket-ball. Jose Antonio Reyes, ancien joueur de Séville, du Real Madrid ou de l’Atlético de Madrid, entre autres, a perdu la vie le 1er juin 2019 après un accident de voiture alors qu’il se dirigeait vers son Utrera natal.

Un autre joueur de football espagnol de référence, Juan Gómez «Juanito», Il est décédé en 1992 dans un accident de la circulation à Calzada de Oropesa, quand il est retourné dans sa voiture à Mérida – entraîneur de l’équipe d’Estrémadure – de Madrid, où il avait vu en direct un match de Ligue des Champions de l’équipe qui l’a catapulté vers le succès, le Real Madrid

Fernando Martin, une autre icône du merengue, dans son cas de la section de basket-ball, est décédée en 1989 dans un accident de la circulation survenu sur la M-30, rocade connue de la capitale. La même année, Laurie Cunningham, un ancien attaquant du Real Madrid, est décédé dans une collision de voitures à La Corogne, et quatre ans plus tard, une autre des légendes du basket-ball européen, Drazen Petrovic, Il a perdu la vie sur une autoroute allemande alors qu’il n’avait que 28 ans.