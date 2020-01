Kobe Bryant laisse un héritage de plusieurs millions de dollars de 800 millions de dollars à sa veuve et à ses trois enfants

Le monde du sport en général et du basket-ball en particulier est sous le choc de la triste mort de Kobe Bryant, qui a perdu la vie ce dimanche à 41 ans dans un accident d’hélicoptère. Cela nous laisse une légende du sport du panier et de la NBA, un joueur avec une brillante carrière derrière lui qui lui a permis de pétrir un fOrtuna de rien de plus et rien de moins de 800 millions de dollars.

La star des Lakers depuis tant d’années a non seulement eu une brillante carrière sportive, mais a également démontré un talent particulier pour les affaires. On estime que pendant ses 20 ans de carrière, Kobe Bryant a empoché presque 800 millions de dollars entre salaires et parrainages. En 20 ans avec les Lakers, la franchise lui a payé plus de 320 millions, soit son dernier contrat de 48,5 kilos en deux ans, pour un salaire annuel moyen de 24,3 millions. En fait, selon Forbes, au cours des six dernières années dans la NBA, Bryant a été le joueur le mieux payé. En outre, elle avait des accords publicitaires avec des sociétés telles que Nike, Hublot ou Panini, entre autres.

Succès aussi en tant qu’entrepreneur

Votre relation avec Nike a commencé en 2003, avec un contrat de quatre ans et environ 40 millions d’euros. Sa ligne de chaussures est sortie en 2005 et même à la retraite il a triomphé avec le Kobe A.D., lancé en novembre 2016. Le Black Mamba était dédié aux affaires, donc ses profits ne cesseront de se multiplier. Par exemple, avec l’homme d’affaires Jeff Stibel, il investit dans des entreprises depuis 2013. En août 2016, le duo a officialisé un accord en lançant le fonds de capital-risque de 100 millions de dollars Bryant Stibel. Il a investi dans plus de 15 sociétés technologiques, médiatiques et de données, dont le portail The Players Tribune, la société de services juridiques Legal Zoom, le concepteur de jeux mobiles Scopely, le groupe Alibaba …

Pendant toutes ces années, Kobe Bryant a été l’image de Sony, Nike, Nintendo, Sprite, McDonald’s, Hublot et Mercedes-Benz, pour n’en nommer que quelques-uns de ses sponsors … Sur la base de tout cela, le magazine Forbes a calculé en 2016 la valeur nette de Kobe Bryant à plus de 350 millions de dollars, étant l’une des personnes les moins riches de moins de 40 ans aux États-Unis. Maintenant, malheureusement, cela nous laisse beaucoup plus tôt que prévu après l’accident fatidique de ce dimanche.