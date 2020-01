Kobe Bryant, l’homme qui était Dieu après Michael Jordan

Kobe Bryant est décédé ce dimanche dans un tragique accident d’hélicoptère à Los Angeles. Le joueur de basket légendaire, qui a joué toute sa carrière dans la NBA chez les Lakers, a perdu la vie à 41 ans, laissant une femme et quatre filles. Pour de nombreux experts, Bryant était l’un des joueurs les plus brillants de sa génération, un véritable prédateur de la victoire et une référence pour son professionnalisme et son esprit de sacrifice.

L’escorte était la chose la plus proche qui ait été vue sur un terrain de basket-ball de Michael Jordan. Non seulement pour leur esprit gagnant – cinq championnats NBA – mais pour certains mouvements qui semblaient en faire des frères jumeaux. En 2014, Air a ironiquement exposé ce qu’il pensait que Kobe avait accompli. “Je ne pense pas avoir perdu contre LeBron, une autre chose serait avec Kobe car il a volé tous mes mouvements”, dit-il.

Kobe Bryant, dans un duel face à un chien avec Jordan. (.)

Kobe a joué les 20 ans de sa carrière en portant l’uniforme des Lakers et l’a fait avec deux numéros –8 pour son jeune âge et 24 pour la maturité sportive– qui ont été supprimés par l’équipe. Pour avoir une idée de la dimension, aucune équipe n’a retiré deux numéros au même joueur.

Bryant a été la star du sport la plus brillante de Los Angeles pendant deux décennies. Il avait des rivalités avec des collègues comme Shaquille O’Neal et des amitiés qui ont perduré jusqu’à aujourd’hui comme Pau Gasol. Il en a remporté de nombreux sur le terrain – deux médailles d’or olympiques – et aussi hors de lui. En 2018, il a remporté un Oscar pour le court métrage – Dear Basketball – et dans ses finances, il avait toujours l’air musclé, ayant gagné plus de 800 millions de dollars tout au long de sa carrière entre des contrats professionnels et publicitaires.

Kobe Bryant, avec Pau Gasol dans un All-Star. (.)

Le joueur né à Philadelphie était un Dieu pour une ville qui lui rappellera ses formidables discours, pour son amitié avec Jack Nicholson et tous les grands acteurs d’Hollywood et bien sûr pour la capacité impressionnante qu’il avait à diriger n’importe quel projet sportif.

Kobe Bryant était un homme cultivé et très bien formé. Il parlait parfaitement espagnol et italien après avoir beaucoup voyagé dans son enfance car son père était joueur de basket. Sans surprise, l’escorte a communiqué plusieurs fois en espagnol avec Pau pour tromper les rivaux. Aussi conservé très proche de toute l’équipe espagnole de basket-ball, qu’il a encouragée lors de la dernière Coupe du monde en Chine.

Kobe Bryant donne à Ricky Rubio le MVP de la dernière Coupe du monde. (.)

Avec 41 ans, Kobe Bryant avait une vie déterminée et une grande famille qu’il soutenait chaque jour. Il était le père de sa quatrième fille en juin dernier et soutenait publiquement la carrière de sa fille Gianna – âgée de seulement 13 ans – pour faire d’elle une grande star du basketball féminin. La jeune femme est allée avec son père à une formation à l’Académie Mamba lorsque les deux ont perdu la vie. Repose en paix.