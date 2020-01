Kobe Bryant nous a montré une façon différente de vivre

Ceci est la version en ligne de notre newsletter Morning Win. Abonnez-vous pour recevoir des histoires sportives irrévérencieuses et incisives, livrées à votre boîte aux lettres chaque matin.

Kobe Bryant est décédé dans un accident d’hélicoptère à l’extérieur de Los Angeles, avec huit autres personnes qui étaient à bord à l’époque.

Taper ces mots est surréaliste, et je ne suis pas le seul à penser que les 24 dernières heures ont été une sorte de rêve horrible dont j’attends toujours pour me réveiller.

Cela ne peut pas être réel. Cela ne semble pas réel.

Essayer de résumer les réalisations de Kobe Bryant au cours de ses 41 années est ridicule, et je ne vais pas essayer ici. Si vous suivez même le sport de manière tangentielle, vous savez ce qu’il a fait. Plus d’un cinéphile? Eh bien, il a également remporté un Oscar.

Son engagement envers la grandeur a été illustré dans tout ce qu’il a fait, de sa carrière au Temple de la renommée sur le terrain à la narration à laquelle il s’est retrouvé attiré après sa retraite. C’était une personne singulière, un de ces hommes qui semblait impossible. Comment pouvait-il tout faire?

Se souvenir de lui est également extrêmement difficile pour beaucoup, beaucoup de gens.

Kobe Bryant n’était pas un saint, et je ne pense pas que quelqu’un d’autre que ses partisans les plus ardents soutiendrait le contraire. Il a été accusé d’agression sexuelle dans le Colorado en 2003 par une femme de 19 ans et ses avocats ont utilisé des tactiques agressives, notamment en tachant la réputation de la victime présumée, pour faire disparaître l’affaire.

Et tandis qu’il se refait un ardent défenseur des sports féminins, un mari et un père aimant, il n’a jamais tenu compte publiquement de ce qui s’est passé au Colorado de la manière dont beaucoup estiment qu’il en a besoin.

La façon dont vous voyez et vous souvenez de Kobe Bryant dépend de vous. C’est ton choix. Ce qui ne peut être nié, c’est que Kobe a inspiré beaucoup de gens d’une manière qui va au-delà du cliché banal. C’est pourquoi hier était si horrible, si surréaliste pour tant de gens. Les gens ne se contentaient pas de regarder Kobe ou de l’admirer – ils ont construit leur vision du monde autour de lui. Ils ont construit leur identité autour de lui.

Sa vision de la vie (certains pourraient dire malsain), centrée sur l’excellence, sur la victoire, sur la domination, a convaincu beaucoup de gens qu’ils pouvaient faire plus de leur vie, qu’ils ne seraient pas retenus par les circonstances.

Kobe a construit cette vision du monde à partir de Michael Jordan, mais elle est rapidement devenue quelque chose de plus. Il a étudié comment les prédateurs du sommet chassaient pour en savoir plus sur son propre corps. C’était Kobe classique – n’importe qui d’autre serait bien d’accepter simplement que vous avez besoin d’un “instinct de tueur” pour gagner en NBA. Ce n’était pas suffisant pour Bryant. Il avait besoin de savoir ce que cela signifiait et comment il pouvait le reproduire.

Cette façon de voir le monde était, pour beaucoup de gens, stimulante. Elle n’a peut-être pas été bien ajustée. Ce n’était probablement pas le cas. Mais cela a donné aux gens un plan. L’idée que si vous vous consacrez suffisamment, si vous travaillez plus dur qu’on ne peut raisonnablement s’y attendre, si vous êtes prêt à dominer, vous pouvez tout réaliser.

L’attrait encore plus grand de Kobe Bryant était que sa vision du monde n’était pas limitée à un certain type de personne. N’importe qui pouvait devenir un Mamba. Il aimait les outsiders. Il reconnaîtrait sa «mentalité Mamba» dans les légendes de la NBA ou Carli Lloyd ou un entrepreneur bousculant pour faire la prochaine grande entreprise américaine.

Quand quelqu’un a eu un moment d’embrayage dans un événement sportif, vous saviez aller consulter le flux Twitter de Kobe – il l’avait sans aucun doute vu et l’a appelé pour sa grandeur. Ce faisant, il l’a validé de façon étrange. En matière d’éclat individuel, il était notre arbitre.

Pour quelqu’un qui a construit toute sa vie sur la poursuite de l’excellence individuelle, il est devenu quelqu’un, plus tard dans sa carrière, qui était si désireux de reconnaître les réalisations des autres.

Il a vu cette mentalité chez sa fille, Gianna, qui est également décédée dimanche dans l’accident. Kobe Bryant avait beaucoup plus à donner au monde, mais il avait écrit une grande partie de son histoire de vie.

Gianna venait juste de commencer, et penser à ce qui aurait pu être passé de tragédie à quelque chose de plus, quelque chose de bouleversant la Terre, quelque chose que nous pourrions ne pas avoir les outils pour exprimer.

Nous devrions également trouver du temps dans les prochains jours pour en savoir plus sur les autres personnes à bord, y compris John Altobelli, l’entraîneur de baseball à Orange Coast College, décédé avec sa femme, Keri, et leur fille, Alyssa. Christina Mauser, qui entraînait le basketball féminin, est également décédée dans l’accident. Ils n’avaient peut-être pas la renommée de Bryant, mais ils ont tous accompli tant de choses dans leur vie et ont été aimés par beaucoup.

Il y aura du temps pour compter avec Kobe Bryant, avec qui il était et ce qu’il voulait dire. Pour l’instant, il vaut peut-être mieux reconnaître simplement que des millions de personnes dans le monde ont tiré quelque chose de lui, que ce soit une inspiration ou un modèle de vie, et aujourd’hui, eux et sa famille sont en deuil. Nous devrions les avoir, en particulier sa femme Vanessa et leurs filles survivantes, dans nos prières.

