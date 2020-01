Kobe Bryant réagit au passage de LeBron James

Selon plusieurs rapports, Kobe Bryant est décédé aujourd’hui dans un accident d’hélicoptère en Californie. Les autorités ont confirmé que l’accident a tué tous les passagers, mais n’ont pas dévoilé le nom des victimes.

Voici notre message original sur le message de Bryant à LeBron James:

Lorsque LeBron James a dépassé Kobe Bryant au classement de tous les temps de la NBA samedi soir, il était juste de se demander: comment Kobe prend-il les nouvelles? Après tout, il est l’un des concurrents les plus féroces et les plus vocaux que nous ayons jamais vus.

Kobe n’est pas toujours félicitateur en ce qui concerne sa compétition, mais lui et LeBron semblent s’être aimés. Ainsi, l’ancienne star des Lakers a donné un cri sur Twitter à la star actuelle des Lakers: «Continuer à faire avancer le jeu @KingJames. Je respecte beaucoup mon frère. »

James a dépassé le total en carrière de Bryant de 33 643 points lors du match des Lakers contre les Philadelphia 76ers. James est désormais troisième derrière Karl Malone (36 928) et Kareem Abdul-Jabbar (38387).

Voici ce que LeBron a dit après le match, via ESPN:

«C’est tout simplement trop. C’est trop. L’histoire est trop », a déclaré James à propos de Bryant. “Cela n’a pas de sens. Juste pour faire une longue histoire, maintenant je suis ici dans un uniforme des Lakers, à Philadelphie, d’où il vient. La première fois que je l’ai rencontré, il m’a donné ses chaussures le week-end des étoiles. C’est surréaliste. Cela n’a aucun sens, mais l’univers met simplement les choses dans votre vie. Et je suppose que lorsque vous vivez de la bonne façon, lorsque vous donnez tout à tout ce que vous faites, les choses se produisent de façon organique.

“Et ce n’est pas censé avoir du sens, mais ça arrive juste. Et je suis juste heureux d’avoir une conversation avec Kobe Bean Bryant, l’un des meilleurs joueurs de basket-ball de tous les temps à avoir joué, l’un des plus grands Lakers de tous les temps. L’homme a deux chandails suspendus au Staples Center. C’est juste fou. “

