Kobe Bryant, une vie pleine de succès dans laquelle il remporte même un Oscar!

Le monde du sport frémit alors que la mort de Kobe Bryant dans un accident d’hélicoptère. L’Américain a eu une carrière pleine de succès sportifs, qui ont été emmenés au cinéma et que Cela lui a également valu de remporter un prestigieux Oscar.

C’était aux Oscars 2018où le court métrage d’animation Cher Basketball, Mettant en vedette Kobe Bryant a pris la statuette d’or. Dans ce document, il a été fait, pendant quatre minutes, Retour sur toute sa carrière. Les images étaient émotionnelles à leur époque, mais maintenant elles prennent plus d’importance après la mort du joueur mythique.

Kobe Bryant a tout gagné en tant que joueur de basket-ball, mais ce prix Oscar montre que l’Américain est allé au-delà et que tous les éloges qui ont été portés au fil des ans n’ont pas été vains. L’escorte mythique a pris, en quelque sorte, reconnaissance de sa grande carrière dans le monde du cinéma et des prix les plus célèbres au monde.