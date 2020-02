Kobe décède dans un accident d’hélicoptère – .

COUR

Mexico (26 janvier 2020) .- Kobe Bryant, l’un des meilleurs basketteurs de l’histoire, est décédé dans un accident d’hélicoptère dans la région de Calabasas, près de Los Angeles, en Californie.

Des sources proches de la NBA ont confirmé à CANCHA la mort du joueur. L’incident aurait eu lieu vers midi et la famille devrait publier plus tard une déclaration.

Bryant voyageait avec au moins quatre autres personnes dans son hélicoptère privé lorsqu’il s’est précipité au sol et a été englouti par les flammes.

Le personnel d’urgence s’est rendu sur les lieux de l’incident et il a été confirmé qu’il n’y avait aucun survivant. Comme TMZ Sports ajoute sa femme, Vanessa Bryant, ni leurs enfants sur le navire.

Selon des témoins oculaires, ajoute le portail, le moteur de l’hélicoptère a fait un bruit étrange avant de toucher le sol. La cause de l’accident fait l’objet d’une enquête.

Bryant a joué avec les Lakers pendant 20 ans et a remporté cinq championnats de la NBA, et a terminé sa carrière en tant que troisième meilleur buteur de tous les temps, marque qui a été retirée hier soir par LeBron James, qui joue maintenant dans les Lakers et a conservé cette position. .

Kobe avait 41 ans et sa famille ne voyagerait pas dans l’hélicoptère.

Hier, Bryant a félicité LeBron James pour sa troisième place dans la liste historique des buteurs de la NBA avec 33 mille 655 points, après avoir marqué 29 unités dans la défaite 108-91 subie par les Lakers contre les 76ers.