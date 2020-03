Dans le premier épisode de la NBA Redraftapalooza de The Ringer, Bill Simmons et Ryen Russillo reformulent le projet historique de la NBA de 1996. Bien que Kobe Bryant soit la première sélection évidente, il y a beaucoup de débats sur la place de Steve Nash, Allen Iverson et Ray Allen. Simmons et Russillo analysent cela et continuent de repérer les 14 meilleurs joueurs de l’un des meilleurs projets de l’histoire de la NBA.