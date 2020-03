Koke continue de démontrer à quel point il est vital pour l’Atlético de Madrid

L’Atlético de Madrid a perdu en deux saisons deux grands référents comme Gabi et Godín, qui étaient également capitaines, ainsi qu’un symbole comme Fernando Torres. Cependant, ces légendes rouges et blanches peuvent être en sécurité, car leur héritage reste intact avec le nouveau premier capitaine de cette campagne, Koke.

Depuis sa première à Primera en 2009/10, Koke a donné des échantillons de sa technique dans la passe et dans la distribution. Mais en 2012, qui a coïncidé avec l’arrivée de Simeone sur le banc, il a évolué pour devenir un footballeur plus complet. Le jeune homme habile qui ne pouvait pas supporter un match entier est devenu le capitaine et l’un des rares que Cholo a appelé essentiel à un moment donné.

A sa technique dans la passe qui l’a amené à cumuler 74 passes décisives depuis 2009, il a rejoint un travail physique dans la pression non négociable de son être, qu’il soit plus performant ou moins dans le reste. Il n’a réuni le meilleur de deux célèbres milieux rouges et blancs tels que Gabi et Tiago, si la comparaison est autorisée.

La performance de Koke cette saison, cependant, n’a pas été la meilleure depuis le début. Cela lui a valu certaines critiques de ses fans, ce qu’il a reconnu dans les déclarations publiques comme légitime, car il savait aussi que c’était le cas.

Son entraîneur, en revanche, lui a toujours fait confiance lorsqu’il était disponible, car il sait à quel point c’est important pour l’équipe. La preuve en est sa période de blessure, qui l’a retiré des matches pendant six semaines et a fini par vérifier, au milieu des critiques, l’importance de sa présence sur le terrain. Il s’est également contenté de la pire séquence de défaites de la saison de l’Atlético de Madrid.

Entièrement rétabli physiquement, Koke est revenu à son meilleur niveau, ce qui a également coïncidé avec le rétablissement de l’humeur de son équipe. Contre Séville, il a donné sa quatrième assistance de la campagne, ce qui porte à 74 le total qu’il a réalisé au cours de sa carrière en Liga. Avec 28 ans et l’intention de vivre une carrière uniquement de rojiblanco, il veut garder ses chiffres et continuer à faire ses preuves en Atlético lors du prochain match.