Koke revient et Correa et Vitolo seront les attaquants

L’Atlético de Madrid reçoit Grenade dans la région métropolitaine dans le match correspondant à la 23e journée de la Ligue de Santander. Cholo Simeone aura du mal à refaire les onze après avoir eu un grand nombre de poids lourds à l’infirmerie.

Jan Oblak défendra le but du Metropolitan contre les attaques des demi-finalistes de la Copa del Rey. Devant le gardien slovène, une ligne de quatre défenses qui comprendra Vrsaljko sur le côté droit et Renan Lodi dans la voie opposée. La blessure de Giménez et la perte due à la sanction de Felipe obligent Cholo à sortir avec le couple Savic et Beautiful au centre de l’arrière.

Koke redeviendra propriétaire après plusieurs semaines en cale sèche. Le capitaine de l’Atlético jouera dans le groupe, laissant l’autre côté à Saul Thomas Partey et Marcos Llorente Ils seront responsables du centre du noyau pour détruire le jeu de Grenade.

Comme des joueurs plus avancés seront Correa et Vitolo. Les pertes de Diego Costa et Morata obligent Cholo Simeone à aligner l’Argentin et le canari partant, bien qu’il puisse également avoir des options dans le deuxième événement Saponjic.