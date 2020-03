Kris Bryant a fourni des commentaires hilarants lors de son micro au bâton

Il est généralement difficile de s’enthousiasmer pour un match de baseball au printemps. Les résultats n’ont pas vraiment d’importance pour rien. Les joueurs cherchent juste à se préparer pour la saison. Et l’atmosphère générale de ces jeux est décontractée.

Ce n’est pas exactement la formule pour une émission captivante, mais ESPN a réussi à rendre l’entraînement de baseball de printemps amusant lundi.

Pour la diffusion des Cubs and Angels sur ESPN sur Cactus League, Kris Bryant et Anthony Rizzo ont été équipés d’écouteurs pendant toute la durée de leur séjour sur le terrain. Cela comprenait leurs chauves-souris et regardez comment Bryant a géré la nouveauté.

Alors que Bryant s’approchait du marbre, il a plaisanté avec le receveur des Angels, Jason Castro, qu’il était micro et qu’il allait obtenir les panneaux du stand. (En te regardant, Astros).

Mais toute la batte s’est jouée délicieusement. Bryant est même allé avec le clin d’œil «oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu» à Rookie of the Year alors que Julio Teheran a prononcé un pitch.

Nous ne verrons pas cette fonctionnalité de micro pendant la saison régulière, mais la MLB devrait vraiment y arriver. Faites du bruit à tous les joueurs, tout le temps.

.