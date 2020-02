Kris Dunn est une race mourante dans la NBA d’aujourd’hui. C’est pourquoi il est si fascinant

La nuit où Kris Dunn a subi une blessure au genou qui mettra probablement fin à sa saison, je me suis assis près de son casier pour discuter de la défense. Considérant qu’aucun garde de la NBA n’a été meilleur cette saison, le sujet avait du sens.

Nous avons parlé de la façon dont il essaie de prospérer de sa propre agression au lieu d’être puni pour cela:

«La ligue veut en quelque sorte que l’offensive joue plus librement, cela permet au jeu de ne pas être aussi physique. Mais en même temps, c’est qui je suis. Parfois, les arbitres permettent à Patrick Beverley d’être qui il est. C’est ce que j’essaie de construire, c’est ce sur quoi je vais continuer de m’appuyer tout au long de mes années. Donc, une fois la septième année réussie, je peux m’en tirer avec des trucs. »

Les arts sombres qui entrent dans l’apprentissage des tendances spécifiques de son adversaire:

«Beaucoup de gars qui sont des droitiers aiment aller à gauche pour pouvoir obtenir leur coup de saut, et beaucoup de gens qui sont des droitiers aiment descendre dans leur côté droit. Mais si vous êtes un droitier, vous aimez très probablement aller à gauche. J’ai juste l’impression que vous n’avez plus, vous savez, plus dans votre sac de trucs à gauche. Si vous êtes gaucher, la plupart du temps, ils aiment aller à droite. C’est juste comment ils le font.

J’aime me décomposer pour voir quel est leur choix. Certaines personnes quand elles descendent sur le terrain, si elles ont le ballon dans la main gauche, elles se préparent à tirer. S’ils ont le ballon dans la main droite, ils sont prêts à conduire. »

Le pouvoir de la peur:

«Je pense que le langage corporel en dit long. Je pourrais lire le langage corporel de quelqu’un et savoir s’ils sont confiants, savoir s’ils se sentent bien. Et je peux lire le langage corporel s’ils montrent de la peur. Et une fois que je vois la peur, c’est quand j’essaye de la prendre.

De mon point de vue, je ne crains personne. C’est le genre de ma niche. Je n’ai peur de personne et j’aime vraiment le défi. Même si quelqu’un me marque. Vous savez parce qu’il y aura des gardes qui passeront une bonne journée. Ils sont talentueux. Mais j’aime ça. Et je serai prêt la prochaine fois que nous jouerons les uns contre les autres. Je l’aime juste. Ça me fait avancer. ”

Et comparaisons de joueurs:

«Je me sens comme Tony Allen, il correspond juste à ce que je fais. Il se jettera sur vous. Il était fort, physique. Je pense qu’il pourrait garder 1 à 3, même à quatre pattes. Je sens que je peux parfois garder quatre pattes. Je pense que c’est une bonne comparaison car il a ce chien, il a ce limier en lui. ”

L’impact défensif de Dunn tout au long de la saison a été, pour être franc, spectaculaire. Il a prospéré dans la marche serrée de Jim Boylen sur un plan défensif, torpillant des voies de dépassement, vivant dans le maillot de son homme et ne cédant jamais sur une possession.

Pour la plupart des défenseurs, y compris Dunn, la majorité de ses possessions défensives sont dépensées hors du ballon, et c’est ici que ses connaissances, ses instincts et son timing se transforment en un typhon que l’offensive doit ensuite naviguer.

“Il est un défenseur tous défensif si j’en ai déjà vu un, et j’en ai vu quelques-uns”, a déclaré Boylen juste avant la blessure. «Paul George, Kawhi Leonard. Il est un type All-Defensive. “

Voici un bref résumé statistique de la saison de Dunn:

• Dunn est deuxième au classement général en termes réels plus-moins défensifs, derrière LeBron James. Ce qui signifie qu’il est le premier de tous les gardes.

• Le RAPTOR fourre-tout du 538 – une métrique on / off qui intègre les données de suivi dans son calcul – le place également au premier rang de tous les gardes sur la défensive et au premier rang de tous les Bulls.

• Les Bulls ont accordé 6,4 points de moins par 100 possessions avec Dunn sur le terrain, et quand il a joué, ils avaient la deuxième meilleure défense de la ligue.

• Il a détenu des handballeurs à 0,71 point par possession, une des meilleures notes de la ligue.

• Parmi tous les joueurs qui ont enregistré au moins 20 minutes par match, Dunn a mené le tout dans le pourcentage de ses points qui ont généré un chiffre d’affaires, à un énorme 29,3 pour cent. Cela rappelle le premier Allen – qui vivait près du sommet de la ligue dans cette catégorie – et a plus que doublé sa production de l’année précédente.

Tout cela était merveilleux, mais il y avait autre chose qui valait la peine d’être déballé et qui faisait que l’évolution de Dunn méritait d’être surveillée: Non seulement il était un verrou pour faire sa première équipe All-Defensive et peut-être même recueillir quelques votes pour le joueur défensif de l’année, mais avant que la tête de Thaddeus Young n’entre en collision avec son genou, Dunn commençait également à incarner un personnage autrefois bien-aimé, de plus en plus rare dans les cercles de la NBA: le ballon faucon robuste dont les défauts offensifs éclipsent souvent tout le reste.

Revenant à la comparaison de Tony Allen pendant une seconde, il est une ressemblance fascinante qui se place au cœur de la place de Dunn dans un sport qui, pour la plupart, expulse les joueurs qui n’espacent pas le sol pour leurs coéquipiers. Indépendamment de la qualité de la garde ou de l’aile en défense, leurs contributions d’un côté du ballon ne peuvent pas inoculer leur équipe à un coup de saut cassé.

En tant qu’agent libre à devenir restreint, cette lacune est l’endroit où le caoutchouc rencontre la route pour Dunn. Depuis qu’il a été repêché, seuls huit joueurs ont un pourcentage de trois points pire (minimum 400 tentatives); en ce moment, il n’est qu’à 24,1% lorsqu’il est grand ouvert. Les adversaires l’ignorent aussi dramatiquement que n’importe quel joueur de périmètre de la ligue. Il en va de même pour ses propres coéquipiers.

À l’avenir, il est difficile de récompenser quelqu’un qui a un inconvénient évident en attaque. Dunn a été rédigé en 2016 mais est également beaucoup plus âgé que vous ne le pensez probablement (26 en quelques mois, alias deux semaines plus jeune que Marcus Smart, qui a été rédigé en 2014.) Il y a une raison à ce retard, mais cela n’aide toujours pas son cas d’amélioration inévitable.

Cette année était également la première fois que l’équipe de Dunn était A) bonne en défense avec lui sur le terrain et B) meilleure en défense quand il jouait contre quand il ne le faisait pas. Ce n’est pas qu’il est sorti de nulle part à cette fin, mais une partie de sa ténacité n’avait pas encore abouti à un jeu qui a réellement affecté le résultat net de son équipe.

Sans un tir extérieur, il est possible de savoir à quel point il peut être bon. Mais cela ne signifie pas qu’il ne pourra pas trouver la bonne situation au bon prix cet été. Son pourcentage de buts marqués à la jante a atteint 65 pour cent cette année, ce qui devrait soulever des sourcils dans la ligue, même si une partie de cette amélioration est due aux gadgets créés par sa propre défense.

Dunn a également réduit les pull-ups qui ont infesté son profil de tir plus tôt dans sa carrière, ce qui compte. Il peut être utile dans un rôle qui se rend compte de ce qu’il est, de ce qu’il peut et ne peut pas faire.

Pour Dunn, la défense est une question de survie. Pour des minutes, un rôle, une carrière. Les ravages qu’il donne à chaque seconde que l’équipe adverse possède sont ce qui peut le rendre précieux pour une bonne équipe – moins une dans l’état désespéré de Chicago – qui a la foi dans la réhabilitation de son tir ou peut le jouer dans des files d’attente qui avoir beaucoup de tournage ailleurs.

Il y a aussi des côtelettes de jeu qui pourraient être utilisées comme général d’une unité de banc capable. À l’exception de niveau intermédiaire, il serait un investissement intrigant pour plusieurs équipes qui disposent d’une infrastructure solide, de la confiance dans son programme de développement des joueurs et de la soif de plus / une certaine ferveur défensive, y compris les Raptors de Toronto, les San Antonio Spurs, Portland Trail Blazers et Denver Nuggets.

Dunn ne sera jamais le joueur que Chicago pensait obtenir en l’acquérant aux côtés de Zach LaVine et Lauri Markkanen dans un blockbuster de franchise qui a expédié Jimmy Butler aux Timberwolves du Minnesota. Il était censé être leur meneur de jeu de l’avenir mais, à la place, son tir défectueux a motivé la haute direction à chercher ailleurs. Ils ont pris Coby White avec le septième choix lors du repêchage de l’année dernière, et tout autre investissement dans Dunn n’aurait probablement aucun sens.

Il y a toujours la possibilité qu’il signe une offre éligible et réintègre l’agence libre en tant qu’agent libre sans restriction en 2021, mais ce chemin est rare pour une raison. En tant que personne sujette aux blessures, Dunn voudra peut-être prendre autant d’argent garanti qu’il peut en obtenir cet été, sur un marché avec très peu d’options légitimes à son poste. Fred VanVleet, Goran Dragic, D.J. Augustin, Reggie Jackson, Rajon Rondo, Jeff Teague. Ce sont les points les plus notables de l’agent libre disponibles cet été. VanVleet a déjà un prix hors de l’exception de niveau intermédiaire et même si la situation de Dragic avec le Heat peut être plus délicate qu’il n’y paraît – en supposant qu’il veuille plusieurs années sur son contrat – disons qu’ils parviennent à un accord. Tout le monde sur cette liste est soit sur la pente descendante de sa carrière, soit dans la mauvaise direction.

Dunn n’aura pas de sens partout – il a besoin du bon rôle, du bon système et d’une équipe au bon stade de leur développement – mais un bon ajustement existera quelque part, celui qui peut, espérons-le, présenter ses outils défensifs dans un environnement gagnant. Dunn n’est pas parfait, mais avant sa saison, mais il s’est terminé à Brooklyn, il a changé sa propre trajectoire en stabilisant une carrière autrefois prometteuse qui était jusqu’à présent trop difficile pour parier.