Kristin Cavallari et Jay Cutler chevauchent un coronavirus aux Bahamas

Les blocages de coronavirus se sont produits si rapidement dans le monde que, dans certains cas, les gens ont été pris au dépourvu. Il semble que Kristin Cavallari et son ancien mari de la NFL QB, Jay Cutler, soient deux de ces personnes.

Comme l’a souligné l’utilisateur de Twitter @clairecdowns dans un fil très détaillé et bien documenté, il semble que Cutler, Cavallari, son coiffeur et son fiancé, sont bloqués aux Bahamas depuis près de trois semaines maintenant, à cheval sur le coronavirus. ordre d’isolement.

Il est difficile d’obtenir une chronologie directe sur Instagram de Cavallari, et encore une fois, @clairecdowns a beaucoup plus de pannes, mais le 15 mars, elle a posté cette photo d’elle et de son ami, le coiffeur professionnel Justin Anderson, sur la plage.

Anderson a publié une autre image du quatuor sur la plage le 17 mars, faisant allusion à leur incapacité à rentrer chez eux, “même s’ils ont essayé.”

«Être coincé sur une île vide et forcé de mettre en quarantaine pourrait être pire. reconnaissant pour ma meute de loups en ces temps effrayants. c’est là que nous sommes, c’est nous qui restons positifs. nous ne pourrions pas être social ici si nous essayions ✌🏼 j’ai peur de ce que nous rentrerons chez eux quand ils nous laisseront rentrer aux États 😢 j’espère que vous restez tous en sécurité où que vous soyez ♥ ️ », dit le post.

Au cours des deux dernières semaines et plus, plusieurs publications d’Anderson, Cavallari et Cutler ont parlé de l’isolement aux Bahamas. Voici ce post d’Anderson du 27 mars, qui dit que tous les quatre ont été collés ensemble pendant 14 jours et comptent.

“Je veux dire, soyons réalistes pendant une seconde – QUATORZE jours passés à ne pas passer de temps avec quelqu’un d’autre, c’est fou, mais nous l’avons fait. ET j’aime toujours chacun d’eux. c’est assez solide 💪🏽🏝 ♥ ️ la famille qui se met en quarantaine ensemble, reste ensemble… 🤞🏼 restez à l’écoute de vos sales animaux! ”, dit la légende.

Cutler a eu recours à des blagues Castaway sur son Instagram, avec un nombre en constante évolution de jours passés isolés.

Il semble que traîner aux Bahamas soit la nouvelle norme pour Cutler et Cavallari, mais cela mène aussi à tant de questions. Comment est-ce arrivé? Était-ce un choix? Essayent-ils même de revenir? Sont-ils déterminés à surmonter la pandémie au paradis? Pourquoi voyageaient-ils pour commencer? Plus important encore, combien cela leur coûte-t-il? La vie insulaire n’est pas bon marché.

De plus, en raison du super détour par Claire, il semble que rester soit un choix. Jusqu’à récemment, les Américains des Bahamas n’étaient pas seulement autorisés à rentrer chez eux, mais étaient instamment invités à le faire.

Quoi qu’il en soit, rien ne se sent plus sur la marque que le monde essayant de vider une pandémie et Cavallari continue de se concentrer sur la publication de ses vidéos d’entraînement.

.