Kyle Busch détaille la réaction à l’épave du Daytona 500 de Ryan Newman

Comme tant de personnes dans le monde NASCAR réagissant à l’épave terrifiante de Ryan Newman dans le dernier tour du Daytona 500 2020, Kyle Busch a dit qu’il craignait le pire – “qui que ce soit, non?” – mais “vous devez toujours espérer le meilleur.”

Newman s’est écrasé à la fin du dernier tour de la course retardée par la pluie de lundi. Son Ford n ​​° 6 s’est retourné, a heurté le mur et a ensuite été heurté de front par Corey LaJoie avant d’atterrir à l’envers et de glisser hors de la piste de Daytona International Speedway. Les équipes de sécurité se sont occupées de Newman, éteignant l’incendie dans sa voiture et finalement le faisant sortir de là.

Il a été emmené dans un hôpital voisin et a finalement été libéré mercredi, étonnamment moins de 48 heures après l’accident.

L’épave était un rappel brutal des dangers de NASCAR, que Busch connaît trop bien lui-même. Au début de la saison 2015, Busch a fait naufrage dans la course de deuxième niveau de la série XFINITY à Daytona, se cassant la jambe droite et se fracturant le pied gauche dans les derniers tours.

Vendredi, au Las Vegas Motor Speedway, Busch a déclaré que lorsque quelqu’un est blessé, comme Newman le lundi, c’est aussi un rappel pour les conducteurs que «cela pourrait être n’importe lequel d’entre nous dans cette situation».

Interrogé sur l’attente des mises à jour sur la sécurité et l’état de Newman, il a répondu:

«Je sentirais que nous voulons tous en quelque sorte savoir le plus tôt possible pour savoir par nous-mêmes, pas nécessairement parce que nous voulons le diffuser et divulguer toute sorte de nouvelles. C’est juste une question d’assurance que ceux contre lesquels vous courez sont OK.

«Cela pourrait être n’importe lequel d’entre nous dans cette situation à un moment donné, en particulier avec la course et les endroits où vous courez si vite et si près l’un de l’autre tout le temps que ces accidents ont tendance à se produire souvent.»

Le pilote n ° 18 de Toyota – qui est également le champion en titre des Cup Series – a déclaré qu’après sa propre blessure, il était «difficile» de remonter dans la voiture. Mais il l’a fait après avoir raté 11 courses et a fini par remporter son premier titre en 2015.

Plusieurs pilotes, dont Busch et son coéquipier de Joe Gibbs Racing, Denny Hamlin, qui a remporté son deuxième Daytona 500 consécutif alors que Newman était en train de détruire, ont salué les développements en matière de sécurité au cours des deux dernières décennies.

De terribles épaves comme celle-ci se produisent assez régulièrement à Daytona et Talladega Superspeedway, et les conducteurs impliqués sont presque toujours indemnes. Mais à cause de cela, “parfois vous le prenez pour acquis”, les conducteurs marcheront très bien, a déclaré Busch.

Citant sa propre blessure – plus la fracture de Hamlin en 2013 et la fracture d’Aric Almirola en 2017 – Busch a développé les risques auxquels les conducteurs sont confrontés. Il a continué:

«Ce que nous faisons, la gravité de ce que nous faisons, le plan d’action de ce qui peut se produire – cela peut arriver dans tous les cas. Nous ne sommes pas invincibles. La sécurité est toujours une évolution. Il va y avoir autre chose qui se produira, que nous devons examiner et comprendre les circonstances pour expliquer pourquoi cela s’est produit, comment pouvons-nous empêcher que cela ne se reproduise.

“Je ne suis pas sûr de ce que toutes les instances sont dans le crash de Newman, mais il y aura toujours quelque chose d’autre sur la route, je suis sûr. Nous l’avons vu avec, je pense que c’était ici, Austin Theriault, qui s’est cassé le dos dans un accident de camion il y a des années. Denny, évidemment, son dos, ainsi que celui d’Almirola.

«Il y a encore beaucoup de choses qui découleront de l’évolution de la sécurité pour nous tous. Mon épave, nous avons apporté beaucoup de changements et d’avancées – appelons-le – aux voitures de course, et j’espère que cela peut aider à prévenir ces blessures. »

Bien que les détails des blessures de Newman restent inconnus, il ne courra pas ce week-end au Las Vegas Motor Speedway. Ross Chastain le remplacera dans le Pennzoil 400 de dimanche.

