Kyle Busch et Jimmie Johnson ouvrent la voie

Lorsque les 10 meilleurs pilotes NASCAR les mieux payés ont gagné 116 millions de dollars en 2018, Jimmie Johnson était le seul pilote avec au moins 10 millions de dollars de salaire de base, a rapporté Forbes en juin 2019. Cependant, cela a changé la saison dernière.

Kyle Busch a rejoint Johnson en tant que deux seuls pilotes NASCAR avec des salaires supérieurs à 10 millions de dollars en 2019, et le champion en titre de la NASCAR Cup Series était également le pilote le mieux payé la saison dernière en termes de salaire, de gains, de mentions et de licences, selon un Forbes 2020 rapport. Johnson a terminé très près.

Il est difficile de savoir exactement combien d’argent les pilotes NASCAR gagnent pour diverses raisons alors que le sport continue de faire face à des défis financiers. Souvent, les détails des contrats des chauffeurs ne sont pas rendus publics – y compris les salaires et le nombre d’années – et NASCAR a cessé de divulguer les prix en argent en 2016. (Cependant, NASCAR a débloqué le sac total pour le Daytona 500 2020, qui était de 23,6 millions de dollars.)

Mais Forbes a déclaré les gains totaux des conducteurs avec les salaires et les gains combinés de l’année dernière. Voici donc le top 10 des pilotes NASCAR les mieux payés – dont les salaires se sont élevés à environ 120 millions de dollars – de la saison 2019.

N ° 1 Kyle Busch, 17,8 millions de dollars de revenus totaux

Salaire et gains: 16,1 millions de dollars Avenants et licences: 1,7 million de dollars

Salaire et gains: 16,1 millions de dollars

Approbations et licences: 1,7 million de dollars

plus

© John David Mercer-USA TODAY Sports

N ° 2 Jimmie Johnson, 17,6 millions de dollars de bénéfices totaux

Salaire et gains: 14,8 millions de dollars Avenants et licences: 2,8 millions de dollars

Salaire et gains: 14,8 millions de dollars

Avenants et licences: 2,8 millions de dollars

plus

© Jared C. Tilton / .

N ° 3 Denny Hamlin, 14,6 millions de dollars de bénéfices totaux

Salaire et gains: 13,1 millions de dollars Avenants et licences: 1,5 million de dollars

Salaire et gains: 13,1 millions de dollars

Avenants et licences: 1,5 million de dollars

plus

© Jared C. Tilton / .

N ° 4 Kevin Harvick, 12,2 millions de dollars de revenus totaux

Salaire et gains: 10,9 millions de dollars Avenants et licences: 1,3 million de dollars

Salaire et gains: 10,9 millions de dollars

Approbations et licences: 1,3 million de dollars

plus

© Peter Casey-USA TODAY Sports

N ° 5 Martin Truex Jr., 11,5 millions de dollars de revenus totaux

Salaire et gains: 10,4 millions de dollars Avenants et licences: 1,1 million de dollars

Salaire et gains: 10,4 millions de dollars

Approbations et licences: 1,1 million de dollars

plus

© Peter Casey-USA TODAY Sports

No 6 Brad Keselowski, 10,4 millions de dollars de revenus totaux

Salaire et gains: 9,4 millions de dollars Avenants et licences: 1 million de dollars

Salaire et gains: 9,4 millions de dollars

Avenants et licences: 1 million de dollars

plus

© Matt Sullivan / .

N ° 7 Chase Elliott, 10,2 millions de dollars de bénéfice total

Salaire et gains: 8 millions $ Endossements et licences: 2,2 millions $

Salaire et gains: 8 millions de dollars

Approbations et licences: 2,2 millions de dollars

plus

© Mike Dinovo-USA TODAY Sports

No 8 Joey Logano, 10 millions de dollars de revenus totaux

Salaire et gains: 9 millions $ Endossements et licences: 1 million $

Salaire et gains: 9 millions de dollars

Avenants et licences: 1 million de dollars

plus

© Christian Petersen / .

N ° 9 Kyle Larson, 8,8 millions de dollars de revenus totaux

Salaire et gains: 8 millions $ Endossements et licences: 800 000 $

Salaire et gains: 8 millions de dollars

Avenants et licences: 800 000 $

plus

© Mike Dinovo-USA TODAY Sports

N ° 10 Clint Bowyer, 6,9 millions de dollars de revenus totaux

Salaire et gains: 6,4 millions de dollars Avenants et licences: 500 000 $

Salaire et gains: 6,4 millions de dollars

Avenants et licences: 500 000 $

plus

© Jared C. Tilton / .

.