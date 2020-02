Kyle Lowry a tenté de traverser les jambes du défenseur

Nous avons tous entendu parler de quelqu’un qui contourne un défenseur pour se rendre au cerceau… mais je suppose qu’aucun d’entre nous n’a entendu parler de quelqu’un essayant de traverser les jambes d’un défenseur pour se rendre là où Kyle Lowry tentait de se battre les Bucks.

Jusqu’à mardi soir, bien sûr.

Le gardien vedette des Raptors a tenté de faire exactement cela dans le grand match des Bucks-Raptors à Toronto, mais a été sifflé pour une faute offensive pour avoir tenté de traverser les jambes de George Hill.

Ce fut l’une des tentatives les plus étranges d’un joueur de la NBA pour dépasser un défenseur, et c’était aussi l’une des tentatives les plus comiques.

Regardez ce mouvement de Lowry:

Les fans de la NBA avaient des blagues:

.