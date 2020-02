Kyle Shanahan des 49ers est devenu timide à la fin de la première mi-temps

La première moitié du Super Bowl LIV se passait bien pour les 49ers de San Francisco. À quelques minutes de la fin, les deux équipes étaient à égalité 10-10, mais le quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes ne lui ressemblait pas, et les quatre premiers des 49ers en défense (en particulier Nick Bosa) faisaient constamment des ravages.

À l’avertissement de deux minutes de la première mi-temps, les Chiefs ont tenté une fin à Mecole Hardman que les 49ers ont reniflé et se sont arrêtés avec brio – cela a causé une perte de six mètres sur le jeu.

Un jeu plus tard, les Chiefs ont tenté une courte passe pour porter le ballon sur le porteur de ballon Damien Williams, que les 49ers ont stoppé pour un gain d’un mètre. Il était 4e et 13e, avec 1:53 seconde à faire dans la demie, et… l’entraîneur des 49ers Kyle Shanahan n’a pas appelé le temps mort.

Ce fut une décision déroutante, une concession de base que les 49ers étaient heureux d’entrer dans la mi-temps à égalité contre les Chiefs, une équipe qui avait montré à maintes reprises que son infraction pouvait éclater à tout moment.

Shanahan est resté pat. Les caméras ont ensuite coupé le directeur général des 49ers, John Lynch, qui signalait frénétiquement que l’équipe devait prendre un temps mort.

Ce qui était encore plus étrange dans la décision de Shanahan, c’est que, une fois que les 49ers ont récupéré le ballon, il a effectivement pris quelques tirs dans le champ. L’équipe a échoué sur deux manches, mais Shanahan est devenu agressif.

Les 49ers ont effectué une passe de 20 verges à Jeff Wilson, puis Jimmy Garoppolo a lancé une bombe en fond de champ que George Kittle a capté pour un gain de 42 verges. La passe a été annulée en raison d’un appel d’interférence de passe offensive limite, mais même si elle n’avait pas été rappelée, les 49ers n’avaient que 14 secondes à ce moment-là.

Avec la pénalité, ils se sont agenouillés, puis sont entrés dans la moitié.

Ce qui soulève la question: pourquoi? Pourquoi tout cela? Pourquoi devenir timide, ne pas appeler le timeout, courir deux fois… puis commencer à y aller? Shanahan laissait les chefs dicter sa pièce de théâtre et ne le dictait pas pour lui-même.

Après le match, Shanahan a dit qu’il se sentait bien que le score soit égal à dix. Je… ne comprends tout simplement pas cela. Les Chiefs avaient montré maintes et maintes fois cette saison d’après-saison que tout ce dont ils avaient besoin était de quelques regards pour faire exploser un match. Les 49ers ont eu la chance de prendre les devants et de garder Kansas City sur le pied arrière.

Ils ne l’ont pas fait. Ils ont tenu bon, ils n’ont pas pu prendre suffisamment d’avance au troisième quart, puis – lorsque leur passe s’est précipitée au quatrième quart – les Chiefs ont fait sauter le jeu.

Kyle Shanahan sera harcelé pour ne pas avoir exécuté le ballon lorsque son équipe avait la tête, mais je pense que c’est injuste. Jimmy Garoppolo avait des récepteurs ouverts qu’il n’a pas touchés. Ce que Shanahan peut faire, c’est être timide quand il devait essayer de gagner le match.

