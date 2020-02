Kyle Shanahan et la cruauté d’une saison presque parfaite

Joe Staley demande si, pendant une seconde, vous pouvez le voir de son point de vue. Les 49ers sont à peine à une heure de la deuxième plus grande avance au quatrième trimestre de l’histoire du Super Bowl, et leur attaquant gauche de 35 ans n’est pas d’humeur à répondre aux questions. Après avoir donné aux journalistes une série de réponses en un mot, il fait une pause, prend une respiration et s’excuse. “Vous mettez votre cœur et votre âme et votre vie entière à essayer d’être un champion du Super Bowl, et vous arrivez à la fin de votre carrière, et vous vous rendez compte à quel point ces opportunités sont rares”, a-t-il déclaré. «Les émotions sont encore vives et réelles pour moi en ce moment. … Mettez-vous à ma place une seconde. C’est dur.”

Staley a joué à San Francisco pendant 13 saisons. Il est le seul souvenir de la dernière apparition des Niners au Super Bowl en février 2013. Dans une magnifique carrière qui comprend six voyages Pro Bowl et trois sélections All-Pro, il a joué deux fois pour un championnat – et a regardé sa chance de gagner s’échapper dans le dernières minutes à chaque fois. Cette fois, les Niners ont mené les Chiefs 20-10 lorsque le cornerback Tarvarius Moore a intercepté une passe de Patrick Mahomes avec 11:57 à faire. San Francisco a finalement perdu, 31-20.

Kyle Shahahan effectuait également son voyage de retour au Super Bowl dimanche soir. Son échec lors de sa première participation est devenu une partie de l’effondrement le plus notoire de l’histoire du sport. Shanahan était le coordinateur offensif des Falcons lorsqu’ils ont craché une avance de 25 points aux Patriots dans le Super Bowl LI. Dimanche, il était l’entraîneur-chef des Niners lorsqu’ils ont cédé une avance de 10 points aux Chiefs dans le Super Bowl LIV. Assez ou pas, l’histoire de Shanahan n’est plus qu’il est l’esprit offensif le plus brillant de la NFL. C’est que lorsque le moment se profile le plus, ses prouesses de jouer sont éclipsées par un manque de conscience de la situation.

Pour la plupart de sa carrière d’entraîneur illustre, Andy Reid a eu la même réputation. Les infractions bien conçues de Reid ont échoué à plusieurs reprises en séries éliminatoires au milieu d’une série de décisions déconcertantes de gestion du temps. Reid, le décideur, a trahi Reid l’appelant de la même manière que Shanahan s’est battu contre lui-même dimanche. Maintenant, Reid est un champion du Super Bowl, et chaque question reçoit une réponse, chaque doute est éliminé et chaque mise en garde est levée, le tout avec une seule victoire. Et Shanahan se demande encore où tout a mal tourné.

Le plan de match de San Francisco contre Kansas City a été parfait pendant trois quarts et demi. Les Niners ont martelé la défense des Chiefs avec un déluge de pistes périmétriques. Ils frappaient constamment sur des lancers de jeu au milieu du terrain. Ils n’ont pas botté avant la marque de 9:01 du deuxième quart. Et tandis que l’offensive de San Francisco a raccourci le match, sa défense a étouffé Mahomes d’une manière qu’aucune équipe n’a à ce jour. Jouant un obus ultra-conversation à trois profondeurs, les Niners ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour empêcher les lancers de terrain alors qu’ils misaient sur leur précipitation de passe pour terroriser Mahomes dans la poche. Pendant la majeure partie de la nuit, cela a fonctionné. Mahomes a lancé deux interceptions – son plus grand nombre depuis un match depuis novembre 2018 – et les Niners ressemblaient au buzz imparable qu’ils avaient vu pour toutes ces séries éliminatoires. Ce n’était pas encore suffisant.

Les détracteurs de Shanahan disséqueront probablement ses appels de jeu dans la dernière ligne droite, mais ses décisions méritant d’être questionnées sont arrivées beaucoup plus tôt. Il restait 1:47 dans le deuxième quart-temps lorsque les 49ers ont effectué un troisième arrêt vers le bas, ce qui aurait dû leur laisser suffisamment de temps pour tenter une autre tentative de marquer. Mais plutôt que d’utiliser le premier de ses trois temps morts pour arrêter le chronomètre, Shanahan a laissé les secondes s’écouler afin que San Francisco récupère le ballon avec moins d’une minute avant la mi-temps. “La dernière chose que nous allons faire là-bas est de leur permettre d’obtenir le ballon avec trois temps morts, en particulier avec leur quart-arrière et leur vitesse offensive, et de descendre et de marquer avant la mi-temps”, a déclaré Shanahan après le match.

Shanahan a également dit qu’il “se sentait bien” au sujet du score de 10-10 avant la pause, même si cela ne reflétait pas la façon dont les Niners s’étaient exécutés à ce point. La meilleure façon d’enterrer Mahomes et les Chiefs est simplement de mettre le jeu hors de portée, et les Niners ont donné trop d’occasions de le faire. La crainte de Shanahan de donner une chance à Mahomes à la fin du deuxième quart signifie qu’il a donné une chance à Mahomes à la fin du quatrième. La même seconde supposition s’applique au choix de Shanahan de donner un coup de pied de but sur le drive d’ouverture de la seconde mi-temps plutôt que de le tenter sur un quatrième et deux de la ligne des 24 yards de Kansas City. “J’y ai réfléchi un peu là-bas”, a déclaré Shanahan. “Aurait probablement si c’était moins d’un [yard], mais c’était plus près de deux. »

Il est possible qu’un manque de confiance dans son quart-arrière ait alimenté l’approche conservatrice de Shanahan, et il y a eu des moments dimanche où ce doute semblait justifié. La première interception de Jimmy Garoppolo de la nuit est venue sur le genre de décision mystifiante qu’il a tendance à prendre à l’occasion. Des choix comme ça étaient probablement la plus grande peur des Niners avant le match. Garoppolo a également commis quelques autres erreurs cruciales, notamment en renversant un Emmanuel Sanders grand ouvert lors d’un éventuel atterrissage et en ciblant Kendrick Bourne au lieu de l’ailier rapproché mondial George Kittle lors d’un troisième clé au quatrième trimestre.

Il est également possible qu’aucune erreur de Niners n’ait eu d’importance si un ou deux rebonds supplémentaires s’étaient déroulés. Si le pousseur de passes de Kansas City, Chris Jones, n’avait pas frappé une passe de Garoppolo à Kittle avec 5:18 à jouer, peut-être que les Niners auraient salé le match et Mahomes n’aurait pas touché à nouveau le ballon. Si Mahomes ne s’était pas échappé de Bosa en deuxième et cinquième avec moins de cinq minutes à jouer, alors les Chiefs auraient peut-être botté la tête au lieu de conduire pour le score de départ.

Les marges d’un Super Bowl sont souvent inconcevablement petites. La différence entre gagner et perdre, entre devenir immortel ou devenir une ligne de punch, entre Mecole Hardman et Byron Pringle rappant chaque mot de «Dreams and Nightmares» dans un vestiaire victorieux tandis que Staley et d’autres changeaient en silence, peut se résumer à quelques pièces éparses. Une équipe devait être parfaite pour battre Mahomes pendant ces éliminatoires, et San Francisco n’était pas parfait. Mais ce qui piquait le plus pour ces Niners, c’était qu’ils devaient être pratiquement parfaits pour faire du Super Bowl.

Même les meilleures équipes et les meilleurs entraîneurs ont besoin de pauses pour atteindre ce stade. Et pendant plus de 95% de ces séries éliminatoires, on avait l’impression que les Niners avaient puisé dans une recette de championnat. San Francisco était en bonne santé et cliquetait, avec un mélange idéal de talent et un personnel d’entraîneurs complètement enfermé dans une rainure. Pendant près de trois matchs complets, les Niners ont joué à un niveau que seul un groupe restreint d’équipes approche, et il n’y a aucune garantie qu’ils y reviendront. Les 49ers ne sont pas les chefs. Leur succès ne dépendait pas des contributions hors normes du plus grand quart-arrière du monde. L’équipe de Shahanan était une machine savamment conçue qui a prospéré grâce à la façon dont les différentes pièces se sont réunies pour créer le tout. Cette formule a pris un match parfait au fond du neuvième, seulement pour le voir s’effondrer.

Il n’est pas facile de maintenir ce genre d’excellence en championnat avec ce modèle, car trouver la bonne recette du Super Bowl nécessite la mise en place de nombreux facteurs. Les Niners ont construit leurs contrats pour leur donner beaucoup de flexibilité financière, mais cette liste ne restera pas intacte en 2020. À 35 ans, l’avenir de Staley est incertain. Sécurité Jimmie Ward, qui a excellé au cours de la première saison en pleine santé de sa carrière, devrait devenir joueur autonome. Il en est de même du joueur de ligne défensive Arik Armstead, qui a prospéré au cours de sa première année sous la direction de l’entraîneur de la ligne défensive Kris Kocurek et de son système d’attaque. Trois ans dans leur mandat ensemble, Shanahan et le directeur général des 49ers, John Lynch, méritent le bénéfice du doute, mais de nombreux entraîneurs et front-offices brillants ont eu du mal à revenir au Super Bowl. Demandez à Reid.

L’entraîneur-chef des Chiefs a neuf saisons d’au moins 10 victoires depuis 2005, mais c’était son premier voyage de retour au Super Bowl en 15 ans, puisqu’il dirigeait une équipe des Eagles qui comprenait Donovan McNabb et Terrell Owens. Arriver à ce point est incroyablement difficile, et c’est pourquoi se rapprocher si mal fait bien pire. Ce sentiment était clair dans un vestiaire de 49ers dévasté dimanche. Ils ont dit toutes les bonnes choses: sur leur foi en Shanahan et l’organisation, sur la quantité de talent dans le bâtiment, sur la façon dont ils seront bientôt de retour ici. Mais l’histoire nous dit qu’ils ne le seront pas, du moins pas la saison prochaine. Un seul perdant du Super Bowl au cours des 25 dernières années – les Pats en 2018 – est revenu sur ce match l’année suivante. “Vous voulez dire,” Ouais “,” a déclaré Kittle lorsqu’on lui a demandé sa confiance pour faire un voyage de retour. “Mais je pense que chaque équipe qui perd le Super Bowl dit qu’elle sera de retour.”

Peu ont cette chance. Et pour Shanahan, cette chance est aussi un coup de grâce qui lui a échappé dimanche. Reid a finalement obtenu son – et effacé une décennie et demie de questions dans le processus. Maintenant, l’attente de Shanahan pour faire de même commence.

