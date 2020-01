Kyle Shanahan fait face à 28-3 si bien

Ceci est la version en ligne de notre newsletter du matin, The Morning Win. Abonnez-vous pour recevoir des histoires sportives irrévérencieuses et incisives, livrées à votre boîte aux lettres chaque matin.

MIAMI – Imaginez vous approcher si près d’atteindre un accomplissement majeur, mais échouer de façon si spectaculaire que vous devez en entendre parler par des étrangers pendant des années et des années et des années.

Imaginez alors que vous vous trouvez sur le point d’obtenir une autre chance à cette occasion, mais tout ce que quelqu’un veut faire est de vous interroger sur le moment où vous avez échoué.

C’est exactement ce que l’entraîneur-chef des 49ers de San Francisco, Kyle Shanahan, traverse actuellement à Miami, et il le gère avec une grâce incroyable que je suis à la fois impressionné et jaloux de sa capacité à faire face à une situation aussi difficile. Je finirais probablement par crier sur quelqu’un, même si les questions étaient justifiées, ce qu’elles sont.

Je parle, bien sûr, de 28-3. Shanahan était le coordinateur offensif des Falcons d’Atlanta dans le Super Bow 51 quand ils ont fait exploser cette avance et c’est un score que lui et toute autre personne associée à cette équipe ont dû entendre à nouveau depuis cette terrible nuit à Houston.

Quelques décisions différentes de Shanahan ce soir-là auraient pu gagner les Falcons au Super Bowl. Au lieu de cela, ils ont perdu en OT contre les Patriots dans l’un des plus grands effondrements de l’histoire du sport.

Cette semaine, Shanahan prépare ses 49ers à affronter les Chiefs dans le Super Bowl 54, mais il continue de se faire poser des questions sur le Super Bowl 51. Il a été interrogé à ce sujet deux fois mercredi, y compris une question qui n’est venue que quelques minutes après ses 15 minutes. conférence de presse.

Au lieu de s’en éloigner, ou de regarder la personne qui a posé la question, ou de montrer même la moindre frustration d’avoir à faire revenir cela, Shanahan n’a pas battu un œil avant de fournir une réponse très réfléchie et détaillée .

Voici ce qu’il a dit mercredi:

“Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit à fuir. Je suis très fier de cette année. J’étais très fier de notre équipe à Atlanta. J’étais très fier de nos joueurs. Je pensais que nous avions joué un sacré bon match. Nous avions une fiche de 28-3 au quatrième et nous savons tous que nous n’avons pas bien joué au quatrième, que nous n’avons pas bien entraîné. Je ne vais pas m’enfuir. Je suis très déçu de perdre un match de 28-3 et ce fut très dur pour notre équipe. Je comprends, du point de vue de la perception, combien je dois en tirer, mais je pense que je peux y faire face et que j’ai pu. J’ai envie de savoir que je peux faire face à cela m’a rendu plus fort. Je pense que c’était plus difficile pour les gens qui m’aiment – ma femme et les membres de ma famille et tout ça parce qu’ils sont très défensifs face à des choses comme ça. J’étais impliqué dans le jeu, je sais exactement ce qui s’est passé à chaque jeu et je sais que je peux vivre avec ça. Je suis fier de beaucoup de choses que nous avons faites cette année-là. “

Ce n’est pas que du bout des lèvres non plus. Shanahan a clairement été en mesure de traiter ce qui s’est passé au cours de ce quatrième trimestre, d’en tirer des leçons et, plus important encore, de ne pas écraser encore et encore pour certaines des choses qui se sont produites cette nuit-là.

Personne n’aurait blâmé Shanahan s’il avait laissé ce quatrième trimestre pendre au-dessus de sa tête pendant des années.

Cependant, sa capacité à regarder en arrière et à être honnête avec lui-même et à grandir de l’expérience est tellement saine qu’elle est belle.

Ses joueurs le savent aussi, y compris Jimmy Garoppolo, qui était sur la touche des Patriots cette nuit-là.

Lui et Shanahan ont eu quelques conversations à ce sujet:

“Nous avons plaisanté à ce sujet à quelques reprises, quelques discussions sérieuses à ce sujet”, a-t-il déclaré. “Je ne sais pas, juste des conversations un peu étranges.”

Mais Garoppolo a ajouté que son entraîneur n’en est devenu que plus fort:

«Je pense que que ce soit un joueur ou un entraîneur ou l’un de vous, vous faites votre travail et vous vous améliorez progressivement, vous apprenez des choses en cours de route et parfois la meilleure façon d’apprendre quelque chose est de vous en faire une cicatrice. ” il a dit. “Je pense que tant que vous avancez dans la bonne direction, c’est une bonne chose.”

Shanahan a en effet une tendance en avant. Après seulement quatre victoires la saison dernière, il est à une victoire de mettre 28-3 au lit pour toujours.

Et s’il le fait, il y a une personne qu’il devrait féliciter pour l’avoir traversée – lui-même.

Le plus grand vainqueur de mercredi: George Kittle.

Plus tôt cette semaine, la star de 49ers, George Kittle, a déclaré que Garoppolo était “le pire texter de tous les temps”. Mercredi, j’ai demandé à Jimmy G ce qu’il pensait de cette allégation et … il était d’accord avec Kittle. Cela a dû faire du bien à la fin. Jimmy G a fourni de bonnes excuses pour expliquer pourquoi il oublie de répondre. Mais sérieusement, la réponse amusante de Jimmy G à cette question textuelle était trop bonne.

Coups rapides: le meilleur moment de Mahomes… 4 décisions intelligentes qui ont amené les Chiefs au Super Bowl… Drame UFC au Super Bowl… Et plus encore!

– J’ai demandé à plusieurs joueurs des Chiefs quel était leur moment préféré de Patrick Mahomes et ils n’ont pas déçu.

Voici 4 décisions intelligentes qui ont mené les Chiefs au Super Bowl 54.

– Le champion des poids mi-moyens de l’UFC Kamaru Usman et le champion de BMF Jorge Masvidal se sont presque disputés au Super Bowl 54 Radio Row.

– Les Astros ont suspendu leurs tactiques de triche le lendemain de la levée des soupçons de Danny Farquhar.

– Regardez un robot faire un trou d’un coup lors de la ronde d’entraînement du PGA Tour. C’est fou.

