Kyle Shanahan ne pouvait pas cacher les défauts de Jimmy Garoppolo

Kyle Shanahan va être blâmé. S’il n’avait pas participé à l’effondrement des Falcons dans le Super Bowl 51, cela n’aurait peut-être pas été le cas, mais lorsque vous soufflez un 28-3 sur la plus grande scène du sport, vous perdez le bénéfice du doute. Après que les 49ers aient pris une avance de 10 points au quatrième trimestre du Super Bowl 54, les prises étaient déjà en cours d’élaboration: ce cerveau soi-disant offensif avait soufflé encore un autre Super Bowl.

Shanahan mérite certainement d’être critiqué pour sa prise de décision conservatrice et sa mauvaise gestion de l’horloge, qui ont coûté des points à son équipe. Mais il est difficile de mettre tout le blâme pour la sortie des 49ers à 20 points sur l’entraîneur, alors que Shanahan a lancé un jeu presque parfait du point de vue de l’appel au jeu. Sans la mauvaise performance de Jimmy Garoppolo, nous célébrerions le génie de Shanahan en ce moment. Ne pas le remettre en question.

Comme prévu, le match des 49ers a été éblouissant avec un récepteur large, la recrue Deebo Samuel, étonnamment au cœur de l’attaque au sol. Shanahan a constamment créé de l’espace pour ses joueurs rapides avec des designs brillants qui faisaient tourner les cercles des sept premiers. San Francisco en moyenne 0,23 points supplémentaires attendus, par course. Pour mettre cela en perspective, les Ravens ont mené la NFL en précipitant l’EPA à 0,12 par manche.

Le jeu de passes aurait dû être tout aussi productif. Selon les statistiques de la prochaine génération, le pourcentage d’achèvement prévu de Garoppolo était de 69,8% pour le jeu. Il a réussi 64,5% de ses passes, ce qui lui donne un pourcentage d’achèvement par rapport aux attentes (CPOE) de -5,3%. Seul un quart-arrière a produit un pire CPOE au cours de la saison régulière: le soutien des Lions, David Blough.

Pendant les trois quarts, les chiffres de Garoppolo semblaient plutôt bons. «Super Bowl MVP» bon, même. Au début du quatrième quart, Garoppolo effectuait 85% de ses passes et effectuait en moyenne plus de neuf yards par tentative, mais c’était principalement le résultat des plans de Shanahan lui fournissant des lancers faciles qui permettaient à 49ers de passer les catchers pour accumuler des yards après la capture. . L’achèvement moyen de Garoppolo n’a parcouru que 4,7 mètres en aval du terrain, par Next Gen Stats. Et presque toute sa production est venue sur des passes de play-action…

Pendant les trois quarts, le système de Shanahan avait effectivement caché Garoppolo. Et puis le quatrième trimestre est arrivé. Dans le cadre final, le joueur de 28 ans a complété trois de ses onze tentatives pour 36 verges et une interception. Les chiffres sont mauvais, mais les jeux qu’il a laissés sur le terrain hanteront les fans de 49ers pendant des années.

Avec les 49ers menant 20-17 avec un peu plus de cinq minutes à jouer, Garoppolo a eu une chance de mettre le jeu à l’écart en troisième et -5. Shanahan a composé son «concept Arches à partir d’une formation de groupe», un appel parfait contre la couverture de l’homme des chefs.

Le récepteur au point de la grappe exécute une route de rupture qui dégage de l’espace pour George Kittle sur la courte route de poste. La pièce a fonctionné comme prévu; mais, pour une raison quelconque, Garoppolo a décidé de ne pas jeter à Kittle, qui avait battu son homme à l’intérieur et aurait facilement ramassé le premier down.

Les 49ers ont été contraints de botté de dégagement et sept matchs plus tard, Patrick Mahomes a trouvé Damien Williams pour un touché avec le départ avec 2:44 à faire au chronomètre. Plus que suffisamment de temps pour Shanahan et Garoppolo pour mettre en place un disque gagnant du Super Bowl.

Lors du sixième jeu de ce disque, Shanahan a composé ce qui aurait dû être un jeu gagnant. Encore une fois, l’appel a été parfait. Les 49ers ont opté pour un concept de passage communément appelé «Mills», selon lequel le récepteur de fente suit un itinéraire profond et le récepteur extérieur dirige un poteau par-dessus.

Emmanuel Sanders et Kendrick Bourne ont ouvert le jeu et Garoppolo a eu assez de temps pour effectuer le lancer dans une poche relativement propre. Mais le play-call parfait est inutile si le quart-arrière ne peut pas faire le lancer, et…

Shanahan sera déchiré pour son jeu en fin de partie. Le fait qu’il n’ait appelé que deux coups sûrs au cours des 10 dernières minutes du match sera certainement une chose. Mais il a donné à son quart-arrière, dont le contrat a fait de lui le joueur le mieux payé de l’histoire de la ligue à un moment donné, de multiples occasions de gagner le match. C’est tout ce que vous pouvez demander à un entraîneur. L’appel au jeu n’aurait pas pu être beaucoup mieux. Si Garoppolo fait l’un de ces deux jeux, le ratio de passe-passe de Shanahan ne serait pas une histoire. Nous célébrerions plutôt le prochain grand esprit offensif.

