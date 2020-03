Kyler Murray et les entraîneurs des Cardinals réagissent au commerce DeAndre Hopkins

Kyler Murray et les entraîneurs des Cardinals réagissent au commerce DeAndre Hopkins

Kyler Murray et l’entraîneur-chef des Cardinals de l’Arizona, Kliff Kingsbury, ont réagi au commerce de leur équipe contre DeAndre Hopkins cette semaine.

Les deux sont naturellement excités.

Hopkins arrive en Arizona avec un bon CV. Il est quadruple Pro Bowler et triple Pro All, et tous les cardinaux ont dû abandonner pour lui, le porteur de ballon David Johnson, un choix de deuxième ronde et un quatrième de 2021. C’est un vol absolu.

Pour des raisons évidentes, Kingsbury et Murray étaient ravis de l’addition de Hopkins.

“Il est à travers le toit”, a déclaré Kingsbury à propos de la réaction de Murray. “Il est excité et il a hâte de revenir et de faire avancer les choses.”

Murray n’était pas seul dans son enthousiasme. Le receveur vétéran Larry Fitzgerald était également ravi.

“J’adore DeAndre depuis qu’il était à Clemson et je l’ai suivi tout au long de sa carrière”, a déclaré Fitzgerald.

“Évidemment, j’ai vu sa carrière se dérouler à Houston, et pour pouvoir l’avoir comme coéquipier, ça va être quelque chose de spécial.”

Au cours des sept dernières années, Hopkins a amassé 8 602 verges et 54 touchés.

Qu’est-ce que lui et Murray pourront accomplir ensemble l’année prochaine? Le temps nous le dira.

En relation: Jameis Winston aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre est-il conclu?