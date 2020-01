Kylian Mbappe qualifie Liverpool de «machine» alors qu’il discute honnêtement de l’avenir du Paris Saint-Germain au milieu des liens de transfert du Real Madrid

Kylian Mbappe a fait l’éloge de Liverpool alors qu’ils poursuivent leur quête du titre de Premier League.

Cependant, le vainqueur de la Coupe du monde a même refusé de discuter de la possibilité de quitter l’actuel club du Paris Saint-Germain.

Kylian Mbappe est un grand fan de la façon dont Liverpool joue

Les fans de Liverpool ont commencé à spéculer que le prodige viendrait à Anfield après que le club ait conclu un accord lucratif avec le fabricant de kits Nike à partir de la saison prochaine.

En fait, # Mbappe2020 a commencé à faire son chemin sur les réseaux sociaux alors que les rumeurs commençaient à prendre de l’ampleur.

Cependant, en parlant à BBC Sport, le joueur de 21 ans a été élogieux dans ses louanges envers Jurgen Klopp – mais n’a pas manqué de faire un geste potentiel.

“Ce que Liverpool fait en ce moment est incroyable”, a déclaré Mbappe. “Ils sont comme une machine, ils ont trouvé un rythme et sont comme” on joue encore, on joue encore “.

Liverpool est sorti en tête à Anfield contre ses rivaux Man United dimanche pour aller plus loin en tête du classement

Mbappe a marqué 13 buts en 14 matchs de Ligue 1 cette saison

“Ils n’ont perdu aucun match. Lorsque vous regardez, vous pensez que tout est facile, mais ce n’est pas facile. Les gars sont concentrés, ils jouent tous les trois jours et ils gagnent, ils gagnent, ils gagnent.

“Maintenant, le problème est que tout le monde regarde Liverpool, et tout le monde regarde ce que nous pouvons faire contre eux, alors maintenant ils doivent montrer qu’ils sont à nouveau forts mais c’est une très bonne équipe avec un très bon manager.”

Mbappe a pris de l’importance à l’adolescence à Monaco alors qu’il éclipsait les records établis par le grand Thierry Henry et menait Les Monégasques en demi-finale de la Ligue des champions en 2017.

Il s’est dûment mérité un transfert au PSG champion de Ligue 1 cet été – initialement prêté – et a cimenté son statut de superstar de bonne foi 12 mois plus tard alors qu’il levait la Coupe du monde en Russie.

Mbappe était un élément clé de l’équipe de France qui a remporté la Coupe du monde en 2018

Une telle forme a signifié que les Reds ne sont pas le seul club lié à un mouvement alors que des joueurs comme le Real Madrid continuent de planer.

Mais l’attaquant de 167,5 millions de livres sterling souhaite rester aussi humble que jamais lorsqu’il est lié aux plus grands clubs du monde.

“Tout le monde en parle – quand j’étais jeune, j’en ai aussi parlé”, a ajouté Mbappe. “Mais maintenant je suis un joueur et je sais que ce n’est pas le moment.

«Nous sommes en janvier – c’est le moment de l’argent de la saison. Imaginez que je réponde à votre question et dise quelque chose. Tout le monde en parlera et ce n’est pas bon pour le PSG.

«Maintenant, je suis avec le PSG et je suis à 100% avec le club. Je veux aider le club à grandir cette saison, à gagner beaucoup de titres, donc pour moi ce n’est pas bien de parler de [my future].

La starlette a marqué contre Liverpool à Anfield en Ligue des champions la saison dernière

«Je pense au club parce que le club m’a aidé. Je suis venu ici à 18 ans. J’étais un talent mais je n’étais pas une superstar. Maintenant, je suis une superstar, grâce au PSG et à l’équipe de France.

«Je dois rester calme et rester concentré sur le PSG. Après cela, à la fin de la saison, nous verrons. Mais maintenant, je me concentre sur mon jeu. “

