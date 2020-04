Kyrgios aidera les personnes dans le besoin

.

Mumbai. Le joueur de tennis australien Nick Kyrgios a montré lundi son visage le plus compatissant, promettant qu’il aidera les personnes affamées et laissera de la nourriture à la porte de ceux qui en ont besoin pendant la pandémie. Si quelqu’un n’a pas de revenus et manque de nourriture, (…) s’il vous plaît ne vous endormez pas l’estomac vide, écrit-il sur Instagram. N’ayez pas honte de m’envoyer un message privé. Je serai plus qu’heureux de partager ce que j’ai, a-t-il déclaré.

