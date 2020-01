Kyrgios qualifie l’arbitre de «stupide» après une violation de temps

Nick Kyrgios n’est pas étranger aux moments controversés ou aux disputes avec les arbitres de chaise. L’année dernière, le joueur de tennis australien de 24 ans s’est effondré à l’Open d’Italie et a jeté une chaise sur le terrain, il a percuté Rafael Nadal avec la balle à Wimbledon et il a brisé deux raquettes et a crié à l’arbitre de chaise à l’Open de Cincinnati.

Donc, le fait qu’il s’y soit mêlé à l’arbitre de chaise lors de son match de troisième tour à l’Open d’Australie samedi n’est pas très inhabituel. La différence cette fois semble être que Kyrgios était entièrement du bon côté du naissain.

Au cours du quatrième set de son match de quatre heures et 26 minutes contre Karen Khachanov, Kyrgios a plongé pour le ballon et a remporté le point avec un tir incroyable. Cependant, il s’est blessé à la main et a tardé à se lever.

Sa main saignait aussi un peu, donc plutôt que de jeter sa serviette avec du sang dessus à la personne du ballon, Kyrgios l’a mise de côté. Mais tout cela a apparemment pris trop de temps pour l’arbitre Renaud Lichtenstein, qui a infligé une violation de temps à Kyrgios.

Naturellement, Kyrgios n’était pas content et a jeté sa raquette sur le terrain tout en expliquant à l’arbitre que sa main saignait.

«Ma main saigne. Ma main saigne. Que voulez-vous que je fasse? … Il y a du sang partout sur la serviette. J’ai dit au gamin de ne pas le toucher. C’est tout ce que j’ai dit. …

«Qu’est-ce que tu es stupide? Tu ne vois pas? Eh bien, reprenez-le à l’époque. Pourquoi ai-je une violation de temps? Ma main saigne. “

Kyrgios a ensuite montré la serviette à Lichtenstein et a dit: “Est-ce que cela vous suffit?”

Et, selon ESPN, il a dit plus tard à l’arbitre: «Ne me regarde pas, fais ton travail. Tu penses que je vais jouer si lentement, ou quoi? “

Non, en fait, Kyrgios ne prend généralement pas son temps et est connu pour s’énerver quand ses adversaires le font, comme dans son match controversé de Wimbledon 2019 contre Nadal quand il était fou, l’arbitre a laissé Nadal prendre aussi longtemps qu’il l’a fait entre les services. . (Il s’est même moqué des célèbres mouvements de pré-service de Nadal plus tôt dans le tournoi après une autre violation de temps.)

Ainsi, alors que Kyrgios dégénère souvent les situations et fait les gros titres pour les mauvaises raisons, il a raison avec celui-ci – bien qu’il ne soit généralement pas conseillé d’appeler l’arbitre de chaise stupide. Mais il n’a pas pris un temps absurde pour revenir à la ligne de base, et même s’il le faisait, il avait une excuse assez solide.

Il a fini par battre Khachanov, 6-2, 7-6, 6-7, 6-7, 7-6 (8), dans ce qu’il a appelé «l’un des matchs les plus fous de tous les temps», après avoir perdu des points de match en les troisième et quatrième sets.

Lors de sa conférence de presse après, Kyrgios a déclaré que sa main «giclait du sang», ajoutant:

«Je ne suis pas vraiment sûr de la raison pour laquelle j’ai eu une violation de temps. Je me suis juste assuré que l’enfant du ballon ne touchait pas ma serviette avec du sang dessus. Et puis, l’arbitre n’avait aucune idée de ce qui se passait apparemment. Ma main est généralement brune, et elle était couverte de sang, donc quelque chose ne va pas. “

Le prochain pour Kyrgios au quatrième tour de l’Open d’Australie est Nadal. Parfait.

.