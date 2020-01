Kyrgios: Rafa Nadal est imparable, rend Kyrgios fou et pénètre dans les salles de l’Open d’Australie 2020

Raphael Nadal a surpassé sa première grande pierre sur le chemin de l’Open d’Australie. Lundi matin, il s’est réveillé en Espagne au milieu de l’agitation, toujours présente, par la mort tragique de Kobe Bryant, et l’obligation du fan de sport d’être au courant d’une nouvelle rencontre de sa grande idole. Rafa a mesuré son ennemi intime, un Nick Kyrgios qui a donné la chaux avec un grand match à la Rod Laver Arena, mais n’a pas pu mettre fin à la résistance d’un brillant Nadal, qui s’est imposée en quatre sets (6-3, 3-6, 7-6, 7-6) pour rencontrer Dominic Thiem lors de l’avant-dernière manche de l’Open.

C’était un duel attendu depuis le tirage au sort il y a plus d’une semaine. Les huitièmes de finale attendaient un duel entre le numéro un mondial et l’idole locale, des joueurs antagonistes dans l’attitude et le schéma de jeu, mais considérés au sommet des talents de ce sport. Nadal et Kyrgios ont sauté à la Rod Laver Arena prêts à tout donner Pour le triomphe et le résultat, ce fut l’un des plus grands spectacles de ce que nous avons dans le tournoi.

Rafa, qui a commencé le tournoi tran tran A la recherche des sensations perdues en ATP Cup, il s’était placé proche de sa vitesse de croisière dès la première semaine, et s’était lancé dans le match sans laisser entrevoir d’opportunité à son rival. Les Baléares ont été parfaits lors de la mise en pratique du script du match, solide pour servir et attendant le reste une opportunité qui viendrait dans le quatrième match, le deuxième service d’un Kyrgios erratique et qui a donné le premier avantage pour le leader du circuit

Profiter était essentiel pour ne pas nourrir la faim de succès de Kyrgios et la frustration d’un joueur de tennis très instable. Dès la pause, Nadal n’allait renoncer qu’à deux points à son service, quelque chose qui s’est rapidement traduit par la fin du premier manga, qui a fait avancer le héros espagnol dans le jeu.

Dominant à l’envers et à droite dans un fond confortable, Nadal leur a promis heureux devant un Kyrgios qui commençait à montrer des signes de frustration, mais garder le coup d’envoi dans un match de kilomètre a donné aux ailes australiennes, qui un peu plus tard Rafa a surpris avec une interruption de service qui allait marquer l’avenir de la deuxième course. Habitué à servir au-dessus de 215 km / h, Nick a trouvé le succès souhaité à un moment clé du jeu et mettre le turbo au service et le reste – en le jetant – a mis les tables dans le jeu pour la jubilation des fans.

Kyrgios se réveille, Rafa pardonne

Gagner Kyrgios sur la voie rapide semblait l’option la plus réalisable du match, mais maintenant que les choses se sont compliquées, l’avenir de l’accident est devenu une incertitude. Le combat de deux magiciens a donné un avantage minime aux plus constants et ordonnés, tandis que le sorcier de la folie est resté grâce à son soutien au premier service et L’incapacité de Nadal à terminer ses constructions par une pause.

Rafa a pardonné à Kyrgios encore et encore, également sur le mérite de l’Australien – super précis aux moments clés – en partie d’un niveau d’honneurs et honorant la participation des deux au parti. Kyrgios, très impliqué dans l’accident, a combiné des excentricités contrôlées avec un mélange extrême de solidité par le bas et de virtuosité à gauche, tandis que Nadal, également brillant avec ses coups, n’a pas fini de frapper la clé pour abattre le mur.

Les Baléares n’avaient qu’une seule balle de pause, mais presque chaque match avait des occasions, gaspillées, de pointer vers une pause qui aurait mis le jeu sur la bonne voie, mais les as de Kyrgios ont porté la manche à un dénouement connu des deux: le tie-break. Une fois là-bas, Rafa a frappé le premier et est devenu le propriétaire d’un avantage dont il ne pourrait pas profiter, Kyrgios annulant ses erreurs précédentes avec des succès qui ont renvoyé les planches à la mort subite. L’émotion est devenue constante et les erreurs – les deux doubles fautes ont été retournées au moment décisif – ont transformé la décision en une lutte mentale personnelle dont, comment pourrait-il en être autrement, Nadal était victorieux. Les quarts de finale étaient plus proches du numéro un.

Fermeture avec suspense

L’équilibre de Kyrgios dans les sports supplémentaires a déjà ajouté un avertissement pour la destruction d’une raquette et plusieurs gestes d’incrédulité face à ce qui se passait. Son match a été remarquable une fois les deux heures et demie du match arrivées, mais une fois sur place, sa tête en a dit assez pour atteindre le niveau de compétition maximum, permettant une première pause qui a laissé Nadal avec tout ce qu’il fallait pour mettre fin à l’accident. Rafa n’était pas brillant pour profiter des opportunités, comme dans tout le jeu, mais son niveau moyen était si élevé que, par simple inertie, il fut mis en service pour terminer le match.

Un jeu de triomphe et un rival touché, mais pas coulé. L’ancien Kyrgios aurait jeté le jeu sans pratiquement s’y opposer, mais dans cette nouvelle version, renaissante et concentrée, il a utilisé son meilleur tennis, celui qui n’envie pas un seul joueur de tennis dans le circuit, pour casser le service de Nadal et mettre les tables dans le lumineux du quatrième set. La situation est revenue pour tourner le jeu à Rocambolesco, Rafa pardonnait à nouveau lors d’une réunion qui devait se terminer avant, et le bris d’égalité dicterait la phrase et une fois là, comme pour retracer la partie précédente, le silence de la tension allait favoriser à nouveau une épopée Nadal qui fait son chemin parmi les huit meilleurs joueurs de l’Open d’Australie.