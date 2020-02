Kyrie Irving est de nouveau blessée. Maintenant, la saison perdue de Brooklyn est encore plus étrange.

La première saison tumultueuse de Kyrie Irving à Brooklyn vient de frapper un autre creux. Irving va bientôt subir une intervention sur son épaule droite qui le mettra sur la touche pendant “une période prolongée”, selon The Athletic’s Shams Charania. Irving a déjà raté un tronçon de 26 matchs de novembre à janvier avec une blessure à l’épaule droite. Et même s’il est revenu en janvier et a récolté en moyenne 26 points par match en neuf matchs, il semble que la blessure (décrite comme une atteinte à l’épaule) ait été aggravée et nécessite une attention particulière.

La saison d’Irving a été pour le moins bizarre. Sur le terrain, il réalise la meilleure saison de sa carrière avec une moyenne de 27,4 points par match, mais il n’a pas pu rester sur le terrain. Non seulement il n’a joué que 20 matchs; il n’a gagné que huit matchs. Brooklyn est 8-12 avec Kyrie et 17-16 sans lui.

Hors du terrain, Irving a gardé les choses animées en fournissant des tirades semi-régulières sur tout ce qu’il avait en tête – de critiquer les jeunes joueurs des Nets, de se plaindre de la façon dont les fans de son ancienne équipe l’avaient hué, jusqu’à défendre ses qualités de leader. Chaque étrange interview a inévitablement déclenché un cycle de nouvelles qui se traduit par un mauvais regard non seulement pour Kyrie, mais pour les Nets dans leur ensemble.

En équipe, Brooklyn a régressé cette saison. Après une campagne de 42-40 la saison dernière qui les a positionnés comme un outsider avec un gros avantage et un style de jeu amusant, ils ont semblé décousus sur et hors du sol cette saison. Cela est dû à parts égales aux blessures (non seulement à Irving et Kevin Durant, mais aussi à Caris LeVert) et à la perte de l’identité de l’année dernière.

Parmi les alignements de Nets qui ont joué 50 minutes combinées cette saison, ceux avec Kyrie ont une note nette de plus-10,4, tandis que ceux qui ne le présentent pas ont une note nette de plus-39,2. Et pourtant, même si les statistiques le confirment, il est difficile de dire que les Nets sont meilleurs sans Irving. Lorsque vous avez besoin d’un seau tard, il est toujours préférable de l’avoir au sol pour manipuler le ballon et créer ses propres coups.

On ne sait pas ce qu’une «période prolongée» signifie pour l’absence de Kyrie – va-t-il rater le reste de la saison régulière et juste revenir pour les séries éliminatoires? Heureusement, puisque le bas de l’Est est à peu près un référentiel pour les équipes de niveau G League, les Nets sont les 7 têtes de série et cinq matchs complets au-dessus des Wizards, qui occupent le neuvième. À moins d’un effondrement absolu, Brooklyn fera les séries éliminatoires, mais sans Durant cette saison est déjà un jetable. Les Nets ne font pas de gros dégâts avec cette équipe. La question est: comment cette année façonnera-t-elle les saisons à venir?

Kyrie ne s’est pas vraiment fait aimer de ses coéquipiers ou de la base de fans. Et il est juste de se demander combien de pouvoir lui et Durant exerceront cet été pour façonner la liste qu’ils veulent autour d’eux, étant donné qu’ils ont plus ou moins contraint Brooklyn à signer DeAndre Jordan pour un accord de 40 millions de dollars sur quatre ans l’été dernier. Au moins de loin, il semblait que l’équipe avait à peine une main dans la question. Qu’allaient-ils faire – dire non à leurs nouvelles superstars? Pas dans cette économie.

Nets GM Sean Marks a fait son pari sur le tandem Kyrie-Durant étant la force qui mènera les Nets d’une reconstruction réussie à un titre. Ce pari s’accompagne d’un changement involontaire de philosophie: le jeune noyau Brooklyn développé au cours des dernières années n’a pas beaucoup progressé cette saison. Cette saison a également remis en question la viabilité future de Kyrie en tant que type de joueur qui peut être une pièce de championnat, même s’il l’a prouvé quand il était le compagnon de LeBron à Cleveland. Cependant, Durant peut faire beaucoup pour apaiser l’inquiétude de Kyrie. Si KD revient à pleine puissance, il pourra peut-être recentrer la structure du pouvoir de l’équipe.

Le jeu solide des Nets sans Kyrie présente un Catch-22. Bien qu’il affirme que ce que Brooklyn a construit fonctionne, il laisse également Kyrie ressembler à la figure mercurielle qui ne peut pas rester en bonne santé et ne contribue pas à gagner. Et pourtant, au moment des éliminatoires, il peut être en bonne santé et redevenir une force éliminatoire. Avec Kyrie, tout et n’importe quoi est en jeu.