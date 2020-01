L.A.a gâché un possible jeu de rivalité épique

Les Boston Celtics ont écrasé les Lakers de Los Angeles hier soir. Les a vraiment frappés. Ils ont gagné 139-107 et honnêtement, ils ne se sentaient même pas si proches.

Cinq Celtics ont terminé à deux chiffres, et toute l’équipe a éteint les lumières, allant à 55% du terrain et 47% des profondeurs. Anthony Davis – jouant sur une restriction de minutes après être revenu d’une blessure au coccyx – a eu des ennuis très tôt et n’était pas vraiment un facteur, terminant avec 9 points sur un tir de 3 pour 7. LeBron James a terminé avec seulement 15 points au tir à 5 contre 12. C’était moche des Lakers, et les Celtics étaient rouges, et le jeu était une éruption.

Pour ce qui était apparemment un tel jeu de déclaration – un jeune groupe de Celtics frappant les Lakers dirigés par LeBron, Kemba Walker a finalement battu James après 28 défaites consécutives contre ses équipes – je dois dire que cela ne ressemblait pas vraiment à un événement.

Peut-être que cela était dû aux Lakers, et notamment à leurs deux plus grandes stars, qui n’ont pas été présentés. Ils avaient l’air fatigués et désintéressés, et donc malgré l’excellent jeu des Celtics, le jeu n’a jamais dépassé la routine. Cela ne ressemblait pas à Lakers vs Celtics. C’était comme un match NBA de mi-saison.

C’est le gros problème avec les Lakers, et nous en avons déjà parlé auparavant. Lorsque LeBron et AD apparaissent et jouent bien, ils semblent à peu près imparables. Lorsque l’un ou l’autre est blessé, ou a une nuit de repos, ou les deux ont une nuit de repos (ce qui s’est produit lundi), ils peuvent ressembler à une équipe de loterie.

Les Lakers ressemblaient à une équipe de loterie lundi soir, donc le jeu n’était pas spécial. Nous avons eu un gros dunk Jaylen Brown sur LeBron et, à part ça? Pas tant.

J’espère que nous y arriverons. Ces deux équipes sont toujours liées en raison de Kobe et Garnett et Pierce et mais ce n’est tout simplement pas encore là avec ces deux groupes. James et Davis se concentrent sur leur propre équipe en ce moment et découvrent qui parmi la liste peut les aider en ce qui concerne les éliminatoires. Les Lakers jouent beaucoup de gars et voient qui peut accrocher, et malheureusement, pas une tonne d’entre eux ne réussit ce test pour le moment. Kyle Kuzma est tellement dans sa tête que je veux lui faire un câlin.

Les Celtics, quant à eux, retrouvent leur rythme. Ils ont joué seulement huit gars la nuit dernière pendant la majeure partie du match, une formation raccourcie de style éliminatoire. Ils voulaient voir comment ils pouvaient faire contre les meilleurs et se sont mis à fond.

Les Lakers l’ont traité comme une séance de combat, donc c’était comme une séance de combat. C’est une déception pour les fans occasionnels, qui voulaient voir un combat de poids lourds, un autre chapitre d’une rivalité classique. Mais il n’y a tout simplement pas encore assez d’histoire entre ces joueurs, et les Lakers et les Celtics sont à des moments si différents de leurs saisons, cela ne s’est pas réuni. Espérons que la prochaine fois, ce sera le cas.

