La 100e année de Duke-UNC sera célébrée avec des maillots laids

Le basketball masculin de Duke et de Caroline du Nord célébrera son 100e anniversaire de matchs de rivalité divertissants comme un enfer lorsqu’ils joueront à l’UNC samedi. Pour honorer la tradition, Nike a décidé de fabriquer des maillots en édition spéciale pour les équipes à porter, et ils sont remarquablement basiques.

Regarde s’il te plait:

Oui, l’une des rivalités les plus légendaires dans tous les sports mettra en vedette les deux parties portant des maillots d’entraînement glorifiés alors qu’une équipe whops vraisemblablement l’autre. Duke est l’une des meilleures équipes du pays, classée n ° 7 dans le sondage AP actuel, tandis que la Caroline du Nord connaît l’une de ses pires saisons de mémoire récente (10-12). Les fans de Tar Heel peuvent au moins se consoler en sachant que même si Duke gagne, ils n’auront pas fière allure.

Selon Nike, ces maillots ont été conçus pour reproduire ce qui était porté il y a 100 ans. Sérieusement:

Le corps est recouvert des tons respectifs de bleu chiné des programmes. Le devant des maillots est caractérisé par le logo du programme et est absent des chiffres, reflétant le look des équipes en 1920. Sur l’ourlet inférieur intérieur des maillots se trouvent les chiffres romains MCMXX-MMXX, qui se traduisent par 1920-2020. Un jock tag or et un tag ELITE or sur le cou signifient une distinction particulière: les programmes qui ont remporté au moins un championnat national en tant qu’école Nike.

Parfois, les choses qui ont vieilli 100 ans doivent rester d’où elles viennent. C’est l’un de ces cas. Ma suggestion serait de renommer ces pyjamas, car ils ont l’air très confortables pour dormir. Parce que sur le terrain de basket, ceux-ci sont forcément torréfiés.