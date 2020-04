La 10e plus haute pyramide du monde est un mégastore Bass Pro Shops

Épiler la poésie sur Memphis me vient aussi naturellement que respirer, mais quiconque aime la ville de Bluff sait que les mots ne peuvent pas faire grand chose pour décrire sa magie granuleuse et chaotique.

Parce qu’il est impossible de capturer dans un seul post tout ce qui rend ma ville meilleure que la vôtre, nous nous concentrerons aujourd’hui sur une seule et unique chose:

Notre réplique aux deux tiers à la peau d’acier et à la vitre de la Grande Pyramide de Gizeh qui est également un mégastore Bass Pro.

C’est un monument aveuglant de l’homonyme égyptien de la ville qui dit au monde: “Oui, il y avait un Memphis en Égypte et, oui, nous avons volé son nom, d’où cette pyramide à gros cul.” Mais alors que leur pyramide est un tombeau pour un pharaon ou quelque chose, le nôtre est le sanctuaire béni pour une poursuite beaucoup plus grande et plus noble – le plus grand magasin de loisirs de plein air de la planète.

Photo par: Joe Sohm / Visions of America / Universal Images Group via .

Tout d’abord, un peu d’histoire: La Pyramide a été l’aspect le plus identifiable de l’horizon de la ville depuis son ouverture en 1991 en tant qu’arène de 20 000 places et tribunal à domicile des Tigres de Memphis. Le déménagement des Grizzlies de Vancouver à Memphis en 2001 a exigé une arène plus grande et meilleure, ce qui a conduit à la construction du très agréable et extrêmement pas une pyramide FedEx Forum.

L’apogée de la pyramide semblait terminée pour de bon. En dehors de quelques concerts et événements, il était essentiellement fermé pour les affaires et jusqu’à la ville pour trouver le meilleur usage d’une pyramide abandonnée à gros cul.

C’est là que Bass Pro est entré en scène. Et même si je ne sais pas comment l’accord s’est déroulé et que je préfère ne pas perdre de temps à le rechercher, j’imagine que cela s’est passé comme ceci:

Bass Pro: Trois mots. BASSE. PRO. MEGASTORE.

Memphis: Wow, je veux dire, ce serait certainement quelque chose …

Bass Pro: Pas fini.

Memphis: Oh pardon.

Bass Pro: Nous allons avoir une GAMME DE TIR À L’ARC, un LASER ARCADE, un restaurant familial avec un AQUARIUM et un putain de BOWLING ALLEY …

Memphis: Cela semble assez ambitieux …

Bass Pro: … un HÔTEL DE LUXE, un PONT D’OBSERVATION, UN AUTRE restaurant avec un aquarium sauf que celui-ci aura UN MOTIF DE STEAMPUNK …

Memphis: Écoutez, Bass Pro, nous aimons votre énergie, mais …

Bass Pro: … une GAMME DE PISTOLETS, un CYPRESS SWAMP, le PLUS GRAND ASCENSEUR AUTOPORTANT en Amérique, et, enfin et surtout, la plus grande et la plus belle sélection de sauvagine et d’équipement de chasse SUR PLANET EARTH.

Cet échange n’a probablement pas eu lieu, mais SAVEZ-VOUS CE QUI EST ARRIVÉ?

TOUT CELA MERDE PRÉMENTIONNÉ.

LA GAMME DE TIR À L’ARC. LA SALLE DE JEUX. PÊCHE ET GRILL D’UNCLE BUCK (ET BOULE DE BOWLING). LES AQUARIUMS. L’hôtel coûteux. LE RESTAURANT STEAMPUNK. LE MARAIS CYPRES INTERNE.

ET PERSONNES, je vous chie pas – vous pouvez en effet trouver le plus grand ascenseur autoportant du pays À UN DAGGUM BASS PRO À MEMPHIS, TENNESSEE.

C’est une expérience pas comme les autres dans une ville pas comme les autres, mais ne me croyez pas sur parole. Cet hymne rock party Bass Pro Pyramid résume parfaitement.