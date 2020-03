La baisse des salaires affecterait la plupart des joueurs: Cruz

Marlene Santos Alejo

Journal La Jornada

Mardi 24 mars 2020, p. a16

La baisse des salaires dans l’environnement du football face à la crise déclenchée par la pandémie est une question très délicate, a déclaré l’entraîneur José Guadalupe Cruz, qui a souligné qu ‘«être footballeur est bien payé, mais c’est aussi un travail plein d’irrégularités et d’incertitudes. Les techniciens ce que nous faisons, c’est investir et épargner pour les moments de repos forcé – c’est mon cas aujourd’hui -, pour ne pas éprouver de difficultés ».

L’ancien entraîneur de Dorados et Atlante, entre autres équipes, a déclaré que peut-être pour des stars comme Lionel Messi ou ceux qui jouent un rôle dans le football anglais, un faible salaire temporaire est comme enlever les cheveux d’un chat, mais ce n’est pas le cas pour la plupart, Puisque même la MLS (United States League) ne peut pas se permettre un tel luxe, parce que leurs équipes ont trois joueurs en franchise, ceux-ci gagnent très bien! Cependant, le reste est loin d’être le cas.

Il a estimé que “personne ne peut dire” ils devraient être enlevés “, car qui sommes-nous pour décider des affaires des autres? C’est une question de conscience, de solidarité, de valeurs, de principes et beaucoup de choses à dire à quelqu’un: je fais un don de 50%, et il y aura ceux qui penseront «je ne peux pas». Je ne dois pas me mettre à la place des footballeurs, c’est leur travail, leur salaire et un problème très personnel. »

Il a souligné que la priorité aujourd’hui est de protéger les gens. «Savoir quand le ballon roulera à nouveau prend la deuxième place. La santé est inestimable et sans comparaison, mais lorsque la crise sera surmontée, les gens voudront revoir le football parce que cela fait partie de notre divertissement, de notre vie… Espérons que cela n’affecte que le moins possible. »

Après avoir assisté aux Pays-Bas pour suivre un cours, le professeur Cruz a déclaré qu’il était calme, enfermé dans sa maison à Guadalajara et qu’il attendait de voir ce qui se passe avec la Liga de Ascenso. C’est dommage; Je ne sais pas si cette idée de vouloir disparaître a été arrêtée ou si elle va être reprise. J’aimerais que vous examiniez chaque détail et que vous décidiez ce qui affecte le moins le football mexicain.

Il a rappelé: La promotion a été créée pour un thème sportif: donner des opportunités aux places, entraîneurs et joueurs qui voulaient un match revanche, revenir en première division, ou être là pour la première fois, cela semblait très bien! Mais s’il n’y a pas de montée et de descente, quelle attente un passe-temps peut-il avoir, que va-t-il se passer avec ces endroits? … Il y a une chose supplémentaire appelée illusion, le désir de rivaliser. Ils ne peuvent pas y mettre fin.

Le professeur Cruz a souligné qu’il y avait un intérêt morbide et parmi les clubs de l’Ascension qui fonctionnent et planifient bien quand il s’agit de faire face aux bas de première division. De même, il a estimé que la non-descente polarisera davantage le circuit maximum, et d’un côté seront les candidats éternels et de l’autre ceux qui ne participeront que.

En ce qui concerne la récréation forcée, il a estimé: C’est un bon test pour voir à quel point nous sommes disciplinés, à quel point dans cette circonstance totalement inimaginable, nous pouvons revenir à la compétition et le faire de la bonne manière. La bonne chose est que c’est pour tout le monde, le temps nous dira qui a été plus ou moins touché.

