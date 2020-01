La ballade de Kobe et LeBron

“Je ne suis pas prêt, mais c’est parti”, c’est ainsi que LeBron James a commencé la publication sur Instagram, et mec, si ce n’est pas le cas de chacun d’entre nous en ce moment. Les Lakers reviendront sur le terrain du Staples Center vendredi, accueillant les Trail Blazers à Los Angeles pour leur premier match depuis la mort choquante et horrible de Kobe Bryant dans un accident d’hélicoptère dimanche. LeBron James jouera au basket-ball pour la première fois depuis la tragédie, qui est survenue un jour seulement après avoir dépassé Bryant pour la troisième place sur la liste de pointage de la NBA. Cette nuit-là, les deux légendes ont parlé au téléphone pour ce qui serait la dernière fois.

“C’est tout simplement trop. C’est trop. L’histoire est trop », a déclaré James à des journalistes samedi dernier à Philadelphie, après avoir devancé Bryant dans le livre des records, mais avant la tragédie. «C’est surréaliste. Cela n’a aucun sens, mais l’univers met simplement des choses dans votre vie. “

James parlait des bonnes choses: toutes les opportunités qui ont ouvert la voie à ce dernier jalon, et la chance non seulement de le réaliser dans l’uniforme Laker que Bryant portait avec distinction pendant deux décennies, mais de le faire dans la ville natale de Kobe. Parfois, l’univers met aussi d’autres choses dans votre vie. En ce moment, il a mis quelque chose de sombre et intimidant chez LeBron, impossible à gérer mais inévitable tout de même: la nécessité de trouver une nouvelle normalité pour lui-même, et un moyen de continuer, de continuer à “continuer à faire avancer le jeu”, comme l’a dit Kobe dans son dernier tweet.

Pour le moment, c’était un compliment, une démonstration de respect. Maintenant, ces mots – les derniers que Bryant partagerait en public – ressemblent plutôt à une accusation, une cession de responsabilité ponctuant une relation qui a duré près de 20 ans et défini deux époques de basket-ball NBA, même si elle n’a jamais tout à fait trouvé la forme qui les fans de basket-ball espéraient toujours que ce serait le cas.

Il est facile d’oublier maintenant, LeBron ayant depuis longtemps dépassé Kobe en tant que joueur dans l’estimation de la plupart des spectateurs du basket-ball. Dans les premières années de ce siècle, LeBron était comme nous tous – un fan qui regardait, stupéfait, alors que Bryant est devenu le premier gardien à franchir le pas entre la prise de ses SAT et le terrain de basket-ball professionnel au plus haut niveau. .

“C’est un autre gars que j’ai regardé quand j’étais à l’école primaire et secondaire”, a déclaré James samedi dernier, lors d’une longue conférence de presse d’après-match sur Bryant qui prend maintenant le ton d’un éloge funèbre. «Le voir sortir tout droit du lycée, c’est quelqu’un que j’ai utilisé comme source d’inspiration. C’était comme «wow». En voyant un gamin de 17 ans entrer dans la NBA et essayer d’avoir un impact sur une franchise, je l’ai utilisé comme motivation. Il m’a aidé avant même qu’il ne me connaisse à cause de ce qu’il a pu faire. »

La première fois qu’ils se sont rencontrés, lors du All-Star Weekend en 2002, James était encore adolescent au lycée. Il était tellement sur la lune à Kobe en lui donnant “un coloris spécial rouge, blanc et bleu de ses baskets de signature” qu’il les portait dans un match de chapiteau contre son compatriote, Carmelo Anthony – même si elles étaient de taille trop petite.

LeBron a également marché sur les traces de Kobe pour tester ses marchandises contre des pros. En tant que star de préparation au Lower Merion High School en 1995, Bryant s’est exercé contre les membres des 76ers, y compris l’ancienne star de Caroline du Nord et non. 3 choix de draft Jerry Stackhouse; il aurait «plus que tenu le coup et même battu Stackhouse dans un match en un contre un». Avance rapide de six ans. James — pas encore junior à St. Vincent-St. Mary à Akron, Ohio, mais déjà une mégastar du secondaire recevant une attention nationale – reçoit une invitation à se préparer pour une course au Hoops the Gym à Chicago avec un groupe de joueurs de la NBA qui travaillent pour aider Michael Jordan à se préparer pour son deuxième retour. Comme Chris Broussard le racontera plus tard, «La star de la préparation s’est immédiatement annoncée. [James’s longtime friend Romeo] Travis, de retour à Akron, a commencé à répondre aux appels des quelques amis sidérés qui étaient dans le gymnase alors que le jeune marquait à volonté. »Sur qui LeBron a-t-il marqué? Vous l’avez deviné: Jerry Stackhouse.

LeBron a été marqué pour la grandeur, surnommé “The Chosen One” avant qu’il ne puisse voter, destiné à graver son nom dans le firmament aux côtés des étoiles les plus brillantes que le sport ait jamais vues. Mais avant qu’il ne puisse chasser le fantôme ou réclamer la CHÈVRE, avant qu’il ne puisse jamais atteindre l’ourlet du vêtement de Michael Jordan, la légende qu’il aspirait à attraper était Kobe. Qu’il soit finalement arrivé là n’efface pas toutes ces années passées à lutter. Cela n’allège pas non plus le poids stupéfiant de perdre quelqu’un qui occupait autant d’espace dans votre jeunesse, ni ne soulage la douleur de perdre un concurrent et un collègue que vous teniez en si haute estime.

Pendant l’excellent et déchirant épisode de Inside the NBA de TNT qui a été diffusé mardi à la place du match reporté des Lakers-Clippers, Dwyane Wade a déclaré qu’il avait parlé à son ancien coéquipier et ami proche James, et lui avait demandé quel message il voulait envoyer. au public s’il était assis à la place de Wade devant la caméra. “Les médias essayaient de me mettre, toi et les autres gars qui étaient bons dans ce match contre Kobe”, a relayé Wade. “Mais ce qu’ils ne savent pas, c’est que nous essayions tous de faire de notre mieux pour le rendre fier de nous – pour nous respecter.”

LeBron a gagné ce respect au fil des ans. Les deux se sont affrontés 22 fois entre 2003-04 (saison recrue de James) et 2015-16 (dernière campagne de Bryant), les équipes Cavaliers et Heat de LeBron se classant 16-6 contre les Lakers de Kobe. Mais ni l’une ni l’autre des superstars ne l’appellerait vraiment une véritable rivalité. Ceux-ci ne se développent pas dans les check-ins deux fois par saison, mais dans le creuset de la post-saison, avec des championnats en suspens. Et bien que des équipes mettant en vedette l’une des deux stars soient apparues dans toutes les séries de finales NBA de 2007 à 2018, elles n’y sont jamais arrivées en même temps.

Nous avons vu des séries phénoménales au cours de cette période – les affrontements Celtics-Lakers en 2008 et 2010; La course de Dirk pour retarder le couronnement des Big Three en 2011; les batailles des Heat-Spurs en 2013 et 2014, LeBron contre les Warriors, en vedette par le retour sans précédent de 3-1 en 2016. Nous n’avons pas été volés, nécessairement. Pourtant: Cela reste une déception cosmique que Kobe et LeBron n’ont jamais affronté avec un titre sur la ligne. Il aurait été étonnant de voir leurs différences stylistiques mises en évidence sous les projecteurs de la mi-juin – pour mesurer Kobe, qui avait le jeu complet pour être le type de joueur qu’il choisissait, mais le plus souvent utilisé comme un couteau destiné à votre cœur, contre LeBron, l’homme de Vitruve, les bras tendus dans toutes les directions pour lancer des passes à tous les coéquipiers, une marée montante cherchant à soulever tous les bateaux plutôt qu’une tempête vengeresse visant à faire chavirer le vôtre.

Il aurait été fascinant de comparer et de confronter directement leurs mentalités et leurs approches du leadership dans les moments les plus puissants de la saison. Kobe, faisant éternellement de son mieux pour nous rappeler à quel point il était froid et implacable, contre l’approche plus douce de LeBron, déclarant ouvertement au début de sa carrière que «je ne pense pas avoir un instinct comme Kobe, où je veux juste tuer tout le monde “- un aveu qui, selon les Lakers de longue date, a battu l’homme et le chroniqueur de Kobe JA Adande, gauche Bryant se demandant “pourquoi LeBron dirait jamais quelque chose comme ça publiquement.”

LeBron aiguiserait son avantage au fil des ans – Votre Honneur, nous aimerions entrer dans les preuves du jeu 6 de 2012, des jeux 5 à 7 de 2016 et du jeu 1 de 2018 – et a trouvé beaucoup de succès à faire les choses à sa manière. Mais ils étaient toujours des animaux différents, le serpent et le lion essayant chacun de s’établir au sommet de la chaîne alimentaire. “Jordan n’a jamais été proche de Bryant, et Bryant n’a jamais été proche de LeBron James”, a écrit cette semaine Adrian Wojnarowski d’ESPN. “C’est exactement comme ça que ça se passe avec la plupart de ces stars emblématiques.” C’est peut-être pourquoi, lorsque les deux athlètes emblématiques de Nike ont finalement partagé une publicité, l’endroit présentait des marionnettes plutôt que les hommes eux-mêmes. Il n’y a pas beaucoup d’amis dans la jungle.

Ils se sont cependant réunis dans l’équipe des États-Unis. Après avoir échoué à remporter l’or lors de tournois en 2002, 2004 et 2006, l’équipe nationale masculine de basket-ball de 2008 a entrepris de restaurer la domination américaine dans la compétition internationale. Le voyage de la soi-disant «équipe de rachat» a commencé lorsque les meilleurs et les plus brillants d’une génération – James, Wade, Anthony, Chris Bosh, Dwight Howard, Jason Kidd, Chris Paul – sont descendus au petit déjeuner le premier jour des séances d’entraînement et trouvé, naturellement, Kobe trempé de sueur et de glaçage sur ses genoux, déjà trois heures dans sa journée avec un entraînement complet dans les livres.

“Nous sommes tous assis là à penser:” Mec, je dois réévaluer ce que je fais en tant que joueur “”, a déclaré Wade à Michael Wallace d’ESPN en 2015. “Cela a donné le ton à presque tout le monde. Mais ça a toujours été Kobe. “

Pendant un certain temps, LeBron a semblé réticent à donner l’exemple de Bryant comme motivation pour trouver un nouveau niveau compétitif. «Ce n’est pas comme si j’avais rien récupéré» de la Chine, at-il dit une fois. Ce n’est pas tout à fait vrai, bien sûr: LeBron a quitté Pékin avec une médaille d’or (en partie grâce à Bryant qui a pris le relais au quatrième trimestre et à mettre les Espagnols au lit) et à des liens plus solides avec les coéquipiers de 2003 Wade et Bosh, qui ont jeté les bases de la une éventuelle équipe de championnat à Miami, qui l’a amené à arracher le titre du meilleur joueur du monde à Bryant au début des années 2010.

Quand ils se sont à nouveau réunis pour les Jeux olympiques de Londres de 2012, c’est James qui a ouvert la voie à Team USA, plafonnant une année pour les âges – MVP, champion de la NBA, MVP des finales et médaille d’or olympique – pour s’imposer fermement au sommet du sport. Dans les années qui ont suivi, LeBron a augmenté, devenant un pilier de la finale visant soudainement encore plus haut dans les rangs historiques, tandis que Bryant a reculé, grâce à des rêves en super équipe ratés, à des blessures dévastatrices et à la marche de Father Time.

Ce changement de dynamique et la retraite ultérieure de Bryant ont évidemment modifié et amélioré la relation entre les deux stars. Dans un épisode de son podcast réagissant à la mort de Bryant, Brian Windhorst a déclaré que la relation entre LeBron et Kobe s’était vraiment épanouie ces dernières années. Ramona Shelburne a frappé une note similaire, disant qu’ils avaient commencé “à développer la relation que les deux avaient toujours voulu avoir.” C’est fini maintenant, ce qui est cruel et écrasant. Ce qui reste est ce qui va suivre – créer tout ce que vous pouvez, à partir des caprices capricieux du destin, et trouver comment mettre un pied devant l’autre.

Pour LeBron et le reste des Lakers, cela commence contre les Trail Blazers – leur premier match de retour, leurs premiers pas dans cette terrible nouvelle normale. Pour LeBron, il semble que cela signifie accepter le défi de Kobe. “Dieu m’a donné de larges épaules pour une raison”, aurait déclaré James lors d’un déjeuner avec l’équipe des Lakers mardi, selon Bill Oram de The Athletic. Sur eux repose le fardeau de continuer à faire avancer le jeu, ses coéquipiers, une franchise, une ville et un monde plein de fans, en avant, à la poursuite de l’objectif singulier de la carrière de Kobe.

Le reste d’entre nous continuera d’essayer de comprendre où aller d’ici. LeBron a fixé son cap: il va rendre Kobe fier en menant la franchise qu’il aimait à un championnat, en assumant la «responsabilité de mettre cette merde sur mon dos et de continuer.» Peut-être qu’il n’est pas prêt. Peut-être qu’aucun d’entre nous ne l’est. Mais le voilà.