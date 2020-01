La bande-annonce de «Fast 9» fait paniquer les fans à propos d’une révélation surprise

Si vous n’avez pas encore eu la chance de le regarder, veuillez le faire avant de continuer, car il y a une bonne surprise folle à la fin et je ne veux pas être le seul à le gâcher pour vous.

Vendredi après-midi, la bande-annonce du neuvième (oui, neuvième) volet de la franchise Fast and Furious a été dévoilée, offrant une énorme révélation à la fin. En plus de tous les trucs fous, comme des voitures qui volent au large des falaises et des avions géants et aimants, HAN IS BACK.

Comment est-ce possible? Qui sait même, et franchement, qui s’en soucie! HAN EST DE RETOUR.

Han est décédé à la fin de Fast and Furious: Tokyo Drift, après avoir rencontré sa fin entre les mains de Deckard Shaw. Les fans dévoués savent que même si Tokyo Drift est le troisième film sorti dans la franchise, chronologiquement, il se déroule entre Fast and Furious 6 et Furious 7. À la fin de Fast and Furious 6, Gisele se sacrifie pour sauver Han, et lui, le cœur brisé et perdu, se retire au Japon. Il meurt ensuite alors que Deckard Shaw prend sa revanche pour Dom tuant son frère Owen.

De plus, en plus d’ajouter John Cena au casting en tant que véritable frère de Dom, peu importe, peu importe, Lucas Black est de retour en tant que Sean! C’est une TOKYO DRIFT REUNION. Charlize Theron moissonne également (avec une coupe de cheveux assez discutable) avec Helen flippant Mirren.

Que signifie le retour de Han? Comment Han pourrait-il être en vie alors que, pour trois films, il a été à peu près confirmé qu’il était mort? Il ne sert à rien de spéculer parce que cela n’a logiquement aucun sens. Les gens ne regardent pas les films Fast and Furious pour la logique. Ils les observent pour la pure irréalité de tout cela, et cela inclut ramener des personnages bien-aimés d’entre les morts. La franchise l’a déjà fait une fois avec Letty, après que les fans aient fait campagne pour que Michelle Rodriguez revienne au cinéma. Le film va sauter à travers une tonne de cerceaux narratifs une fois de plus pour ramener Han dans les films, et franchement, moi et d’autres fans, je suis là pour ça.

Je veux dire, regarde-le.

IL SUFFIT DE REGARDER.

Fast 9 sort en salles le 22 mai.

