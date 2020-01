La bande-annonce de «Fast & Furious 9»: Oh mon Dieu, Han est de retour

Beaucoup de choses merveilleuses se produisent dans la bande-annonce de Fast & Furious 9, qui est sortie vendredi. Beaucoup, beaucoup de choses merveilleuses.

Nous obtenons les premières touches du piano de “See You Again” de Wiz Khalifa avec Charlie Puth, qui était la chanson de Furious 7 qui nous a envoyé vers un dernier au revoir – à Brian O’Connor et à la franchise telle que nous la connaissions.

Nous faisons travailler Dominic Toretto sur un tracteur avec son fils, qui porte le nom de Brian, qui a été joué pendant près de deux décennies par Paul Walker, décédé pendant le tournage de Furious 7.

Dominic Toretto dit: «Je serai toujours dans ton cœur» à son fils alors qu’il le rassemble pour une nuit de sommeil, et je ne pense pas que ce soit trop exagéré de dire ici que cette formulation exacte a été utilisée pour laisser entendre qu’il est possible que Dominic ne sorte pas de Fast & Furious 9 vivant. (Je ne pense pas qu’il mourra réellement, mais il semble définitivement qu’ils veulent que nous pensions qu’il le pourrait.)

Nous demandons à Letty de lui remettre son collier en argent que Dominic lui a donné au lieu d’une bague lors de leur mariage et de dire au petit Brian que c’est pour se protéger tandis que la musique inquiétante commence à se frayer un chemin dans la morsure sonore “See You Again”.

Nous obtenons Letty se faire renverser d’un vol en moto-cross par une voiture blindée super tout-terrain qui s’écrase sur elle pendant une scène de poursuite.

Dominic Toretto domine ce qui ressemble à au moins 15 hommes pendant un combat.

Nous obtenons Helen Mirren étant Helen Mirren.

Nous obtenons le retour de Charlize Theron’s Cipher, le méchant le plus méchant que la franchise Fast ait jamais vu. (Ses deux plus grandes infractions: porter des dreadlocks et tuer la mère de l’enfant de Dominic Toretto devant lui et l’enfant, dans cet ordre.)

Nous obtenons Cipher arborant une coupe de bol plutôt que des dreadlocks.

Nous obtenons Letty karaté agenouiller un gars par une fenêtre et puis le descendre vers le sol comme son cadavre est une putain de planche de surf. Voici un bon endroit pour vous rappeler que Letty nous a donné les deux meilleurs combats qui se soient jamais produits dans un film Fast: son combat dans le métro avec Gina Carano dans Fast & Furious 6 et son combat avec Ronda Rousey lors de la fête à Furieux 7, dans cet ordre.

Nous obtenons un Pontiac merdique avec une fusée littérale attachée au sommet.

Nous obtenons un camion blindé à trois sections renversé en avant sur lui-même, tandis que Dominic Toretto sort calmement de dessous alors qu’il est sur le point de s’écraser sur lui.

Ludacris conduit une voiture sur un pont de corde tandis que Tyrese est assis sur la banquette arrière et crie. (Tyrese a longtemps été le premier crieur de l’univers Fast. Personne n’est meilleur que lui dans ce domaine. Il l’a armé comme une sorte de canon de comédie.)

Nous avons un putain d’avion magnétique, qui … je veux dire … je ne sais même pas.

Nous obtenons en quelque sorte Dominic Toretto Spider-Man-ing une voiture à travers une falaise.

Et nous recevons l’introduction du personnage de John Cena, Jakob, un «maître voleur, assassin, conducteur de haute performance» qui…

Préparez-vous…

Obtenez readyyyyyyyyyyyy…

Presque thereeeeeeeeeeeee…

ÇA VIENT …

QUI EST LE PLUS JEUNE FRÈRE DE DOMINIC TORETTO!

ET IL DÉTESTE DOMINIC!

ET ILS DEVRAIENT COMBATTRE LES AUTRES!

Mais ce n’est pas ça.

Écoutez.

S’il vous plaît écoutez.

Tout cela est beau, vraiment. C’est tout un tas de choses que je suis absolument ravi de voir dans une bande-annonce Fast. Mais aucune de ces choses – pas même le plan magnétique – n’est la meilleure chose de la remorque.

Parce que HAN EST DE RETOUR, VOUS MERE PUTAIN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

POUVEZ-VOUS MÊME PUTAIN DE LE CROIRE? !!!!!!!!!!!!!!!!!! ??? !!!!!!!!!!

Dans les 20 dernières secondes de la bande-annonce, Letty entre dans une sorte d’antre souterrain dans lequel la plupart du reste de l’équipe est déjà. “Hé, les gars”, dit-elle, offrant un sourire rare à tout le monde. Ensuite, il y a une coupure à Dominic, qui ne dit pas de mots mais dont l’esprit vous pouvez sentir gronder à travers l’écran comme une Chevy Chevelle SS au ralenti à un feu de stop. Ensuite, il y a une coupure à Tyrese, qui fait de son mieux, je suis un peu confus en ce moment alors qu’il regarde Letty. Et puis ça revient au tunnel où Letty est entrée.

Et le voilà.

HAN, QUI A ÉTÉ PRÉCÉDEMMENT TUÉ PAR JASON STATHAM (ET ENTERRÉ PAR DOM !!!!) ET QUI N’AVAIT PAS SIGNIFIÉ SIGNIFICATIVEMENT DANS L’UN DES DEUX DERNIERS FILMS RAPIDES.

IL A DROIT LÀ, VRAI ET VIVANT ET AUSSI BEAU QUE JAMAIS – POSSIBLEMENT ENCORE PLUS BEAU QUE JAMAIS.

IL VIENT SAUTER DANS LA PIÈCE DE CETTE FAÇON QU’IL N’A JAMAIS ÉTÉ CAPABLE, UNE PETITE COLLATION DANS SA MAIN ET UNE NOUVELLE COUPE DE CHEVEUX SUR SA TÊTE.

«Surprise», dit Letty, et permettez-moi de vous dire quoi: J’ÉTAIS TELLEMENT SURPRIS ET JE SUIS SI SURPRIS.

“Joli club-house”, dit Han, scrutant la pièce et tout le monde à la fois.

Joli clubhouse.

Joli clubhouse.

JOLIE CLUBHOUSE.

EST-CE BEAU ET PARFAIT?

Pourquoi Han est-il vivant? Comment Han est-il vivant? Où était Han? Comment personne ne le savait-il? Qui a été enterré lors des funérailles de Furious 7? Pourquoi Han n’aurait-il pas contacté qui que ce soit ces dernières années? Cela signifie-t-il que Gisele est peut-être encore en vie?

La réponse à toutes ces questions est encore une autre question: qui s’en soucie?

Parce qu’il est là. Il est de retour. HAN EST DE RETOUR.

LA JUSTICE A ÉTÉ SERVIE.