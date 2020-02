La Barcelone féminine écrase le Real en Super Coupe (1-10)

Il Femme Barcelone champion du Super Coupe d’Espagne avant le Société réelle dans un match sans couleur (1-10) et qui a condamné le culé après les 45 premières minutes de la Helmantic Salamanque, siège de ce nouveau tournoi de football féminin auquel plus de 9 000 spectateurs sont allés voir cette finale. Les Blaugrana ont rempli le rôle de favoris et l’ont expliqué très clairement car ils sont en tête du classement des Ligue Iberdrola.

Ce Barça de Lluís Cortes ils sont venus en favoris pour le titre après avoir frappé en demi-finale à un autre grand Athlète de Madrid (2-3). La Réel, d’autre part, il a renversé Lift dans une autre rencontre rapprochée qui a été décidé dans le but de Leire Baños (1-0). Les guipuzcoanas, derniers champions des coperas, ont promis beaucoup d’intensité mais le match a commencé à devenir incontrôlable pour eux dès les premières étapes de la première mi-temps.

Le premier quart d’heure n’était pas encore écoulé lorsque le Barça J’ai déjà gagné 0-2 dans le Helmantic et avait écrasé un autre sphérique sur le bâton. Alexia Putellas débordé dans la zone, a quitté sa paire et a purgé le point de penalty pour l’arrivée de Marta Torrejón, qui a atteint le premier à cinq minutes de jeu. Deux minutes plus tard, à 7 ′, elle était capitaine Alexia Putellas celui qui a atteint le second. Le front, après un gros revers dans la zone, bat facilement Quinones.

Après une demi-heure, nouveau coup de vent culé. Marta Torrejón Il a doublé après une contre-attaque très rapide à droite. Le 8 est apparu sur la deuxième ligne et a tiré sans opposition dans la zone pour 0-3. Un autre mouvement similaire deux minutes plus tard était le quatrième, mais cette fois Asisat Oshoala celui qui a poussé le ballon. Une autre erreur par derrière txuri-urdin a permis Caroline hansen Faites le cinquième deux minutes plus tard. Coups consécutifs en 33 ′, 35 ′ et 37 ′. Le sixième arriverait peu avant la pause, avec le Réel déjà touché, une nouvelle erreur derrière, très douce, permise Putellas Faites le double et le sixième.

La deuxième période a commencé comme un coup de feu. Une voiture Oshoala Je l’ai laissée seule avant Quiñones faire le septième dans les premières mesures de la deuxième période. Le rythme ne ralentit pas et vint bientôt le huitième avec le triplé de Torrejón, encore plus qu’opportuniste de ramasser un rejet et de le clouer dans le réseau. La Réel les distances de coupe dépassaient le temps de jeu, avec un peu de Manu. Candela Andújar atteint le neuvième et Marta Torrejón a clôturé une journée magique pour elle avec son objectif poker pour le dixième.